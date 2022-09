Umfrage: Wie viel Zeit nehmt ihr euch eigentlich zum Spielen?

Viele Spiele werden aufgrund einer allgemeinen Entwicklung hin zu offenen Welten voller Aufgaben immer größer und länger. Wollt ihr zum Beispiel Horizon: Forbidden West komplett abschließen, benötigt ihr über 80 Stunden, Elden Ring knackt laut der nutzergeführten Datenbank HowLongToBeat.com als erster Titel von FromSoftware (ohne zusätzliche Download-Erweiterungen) die 100-Stunden-Marke. Von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganz zu schweigen – mit solch einem riesigen Klopper kann keiner der vorherigen Teile mithalten.

Und dann wären da natürlich noch die ganzen Service-Games, die um eure Gunst buhlen. Titel wie Fortnite, Call of Duty: Warzone und Co. locken mit zahlreichen Events, einzigartigen Belohnungen und Battle-Pässen, die euch zum regelmäßigen Zocken anspornen sollen. Für all das Zeit zu finden, ist kaum noch möglich. Zumindest beobachten wir das innerhalb der Redaktion. Geht es euch ähnlich wie uns oder seht ihr das völlig anders?

Spielt ihr zum Beispiel weniger als noch vor einigen Jahren? Können euch die ganzen modernen Zeitfresser zum Spielen verleiten? Oder habt ihr euren Konsum stetig reduziert? Hat sich durch Abos wie PlayStation Plus Premium oder Xbox Game Pass etwas an eurem Zeitinvestment geändert? Zockt ihr ab und an ganze Nächte durch?

