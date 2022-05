GBA-Spiele für Switch: Verschmähter Zelda-Klassiker und Pokémon sollten zurückkehren, findet ihr

Offiziell ist es nicht, dass GBA-Spiele Teil von Switch Online werden und damit auf der Hybrid-Konsole gespielt werden können. Ein möglicher Leak hat uns allerdings dazu veranlasst, Wunschkonzert zu spielen und euch nach den GBA-Klassikern zu fragen, die ihr am liebsten noch einmal auf der Switch spielen würdet. Gewonnen hat – wenig überraschend – Pokémon. Aber auch ein Zelda-Teil schafft es in die Top 5.

Das sind die Top 5 Ergebnisse unserer Umfrage

Pokémon Smaragd (10%, 1.130 Abstimmungen) Zelda: The Minish Cap (10%, 1.089 Abstimmungen) Pokémon Rubin/Saphir (9%, 947 Abstimmungen) Golden Sun (7%, 774 Abstimmungen) Pokémon Mystery Dungeon (5%, 536 Abstimmungen)

Pokémon Smaragd liegt also in unserer Umfrage auf Platz 1. Die anderen beiden Gen 3-Editionen Rubin und Saphir schaffen es auf den dritten Platz. Kein Wunder: Die GBA-Abenteuer in der Hoenn-Region zählen dank abwechslungsreicher Spielwelt und den cool designten Gen 3-Monstern (Groudon! Kyogre! Rayquaza!) bis heute zu den stimmigsten Poké-Editionen und versammelt deshalb natürlich viele Fans.

Schön zu sehen ist außerdem, dass es Zelda: The Minish Cap auf den zweiten Platz unserer Abstimmung geschafft hat und sich damit zumindest in der GamePro-Community großer Beliebtheit erfreut. Minish Cap konnte damals nicht ganz so viel Aufmerksamkeit generieren wie die anderen Zelda-Handheld-Ableger, und das obwohl es eigentlich ein fantastisches Spiel ist. Warum das GBA-Abenteuer zu unrecht verschmäht wird, das führe ich in meiner Kolumne genauer aus.

Hier sind schließlich die restlichen Ergebnisse der Umfrage bzw. alle darunter folgenden Plätze:

Wario Land 4 (5%, 525 Abstimmungen)

Metroid Fusion (5%, 503 Abstimmungen)

Mario und Luigi: Superstar Saga (5%, 491 Abstimmungen)

Final Fantasy Tactics Advance (4%, 439 Abstimmungen)

Mario Kart: Super Circuit (4%, 432 Abstimmungen)

Fire Emblem (4%, 416 Abstimmungen)

Harvest Moon: Friends of Mineral Town (4%, 412 Abstimmungen)

Advance Wars (4%, 384 Abstimmungen)

Kirby und der wundersame Spiegel (4%, 381 Abstimmungen)

Castlevania: Aria of Sorrow (3%, 275 Abstimmungen)

Sonic Advance (2%, 235 Abstimmungen)

Castlevania: Circle of the Moon (2%, 231 Abstimmungen)

F-Zero: Maximum Velocity (2%, 226 Abstimmungen)

Mario vs. Donkey Kong (2%, 222 Abstimmungen)

Mega Man Zero-Reihe (2%, 220 Abstimmungen)

WarioWare (2%, 209 Abstimmungen)

Tony Hawk's Pro Skater 2 (2%, 189 Abstimmungen)

Mario Tennis (2%, 172 Abstimmungen)

Mario Golf (1%, 147 Abstimmungen)

Tactics Ogre (1%, 96 Abstimmungen)

Kuru Kuru Kururin (1%, 84 Abstimmungen)

Astro Boy (0%, 49 Abstimmungen)

Drill Dozer (0%, 25 Abstimmungen)

Abstimmende insgesamt: 2210 (mehrfache Abstimmungen waren möglich).

Das sagt die GamePro-Community

Hier noch ein paar Kommentare aus der Community:

Garfield: "Ganz klar Pokemon, Zelda und Harvest moon.

Wenn ich sehe, was ich damals an Zeit in diese Spiele gesteckt habe (Alleine Rubin über 400 Stunden). Habe aber mit der Virtual console dann gemerkt, dass es noch einmal viel mehr Spaß macht die Spiele dann auch mal zu 100% zu spielen (wie z.B den Pokedex füllen, was ich als Kind niemals geschafft habe). Würde mich auch jedenfall sehr freuen, wenn es soweit kommen würde."

Khaar: "Mother 3 (Sequel zu EarthBound) mit offizieller Übersetzung, das wäre doch mal was!

Nintendo hat ja bereits Mother 1 als "EarthBound Beginnings" für die Virtual Console endlich mit Übersetzung in den Westen gebracht."

Canti1504: "Mein Vote ging an Golden Sun. Aber bei mir, wären das noch Golden Sun 2 , Metroid Fusion/Zero Mission. Zelda Minish Cap und Wario Land 4. Das waren meine absoluten Lieblingsspiele auf dem GBA".