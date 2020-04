Uncharted 4 - Alle Kapitel im Überblick + Spielzeit

Hier habt ihr alle Story-Kapitel von Uncharted 4 auf einem Blick. Die Kampagne, in der man erneut in die Rolle von Nathan Drake schlüpft, ist wie die Vorgänger in einzelne Kapitel (engl. Chapter) unterteilt, die man nacheinander durchläuft.

Uncharted 4 ist Teil des PS Plus-April 2020-Lineups, weshalb wir diesen Artikel aus dem Jahr 2016 überarbeitet und neu veröffentlicht haben.

Wie lang ist die Spielzeit von Uncharted 4?

Je nachdem wie schnell man durch das Spiel läuft und sich für Boni wie die Schatzsuche Zeit nimmt, dauert ein Durchgang zwischen 13 und 20 Stunden.

Wie viele Chapter hat Uncharted 4?

Die Geschichte umfasst insgesamt 22 Kapitel, dazu kommen noch Epilog und Prolog. Sämtliche Chapter lassen sich nach dem ersten Durchspielen im Hauptemnü einzeln auswählen, um zum Beispiel die über 100 versteckten Schätze zu finden. Nachfolgend haben wir alle Kapitel und ihre jeweiligen Titel aufgelistet.

SPOILERWARNUNG!

Kapitel-Übersicht

Kapitel 1 - Die Verlockung des Abenteuers/Prolog

Kapitel 2 - Ein höllischer Ort

Kapitel 3 - Ein Job in Malaysia

Kapitel 4 - Ein normales Leben

Kapitel 5 - Hector Alcazar

Kapitel 6 - Einmal ein Dieb...

Kapitel 7 - Licht aus

Kapitel 8 - Das Grab des Henry Avery

Kapitel 9 - Wer würdig

Kapitel 10 - Die zwölf Türme

Kapitel 11 - Sichtbar und doch verborgen

Kapitel 12 - Auf See

Kapitel 13 - Schiffbruch

Kapitel 14 - Mit mir im Paradies

Kapitel 15 - Die Diebe von Libertalia

Kapitel 16 - Die Drake Brüder

Kapitel 17 - In guten wie in schlechten Tagen

Kapitel 18 - New Devon

Kapitel 19 - Averys Abstieg

Kapitel 20 - Kein Entkommen

Kapitel 21 - Meines Bruders Hüter

Kapitel 22 - Das Ende des Diebes/Epilog

