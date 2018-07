Nathan Fillion und Allan Ungar waren es in erster Linie einfach leid, auf den offiziellen Uncharted-Film mit Tom Holland zu warten. Darum haben sie kurzerhand selbst einen Fanfilm produziert.

Der schlichtweg großartig geworden ist und die Träume von Millionen Uncharted-Fans wahr macht: Nathan Fillion füllt die Rolle des Nathan Drake ganz hervorragend aus.

Good News, everybody (Professor Farnsworth-Voice): Jetzt besteht offenbar sogar die Möglichkeit, dass daraus ein offizielles Projekt wird.

Fanfilm könnte zur Serie oder mehr werden

In einem Interview mit Entertainment Weekly stehen Nathan Fillion und Allan Ungar Rede und Antwort zu ihrem Kurzfilm-Projekt. Dabei verraten sie nicht nur jede Menge witzige bis interessante Details über den Dreh und die Geheimhaltung, sondern auch darüber, was in Zukunft möglich sein könnte. Allan Ungar macht folgende Aussagen, die alle Fans aufhorchen lassen:

"Ich denke wir sind sehr glücklich darüber und sehr stolz darauf, was wir vollbracht haben. Wenn es als Fanfilm lebt und stirbt, ist das großartig. "

"Falls Sony ... Ich habe heute tatsächlich einige Emails bekommen, ich sage nicht von wem, aber es gibt da definitiv Leute, die darüber reden, was das als digitale Serie bedeuten könnte oder etwas Weiterführendes."

"Offensichtlich besteht da Interesse und ich denke, dass wenn es richtig gemacht wird und Sinn ergibt, dann wäre ich begeistert, eine Unterhaltung darüber zu führen und möglicherweise diese spezifische Story fortzusetzen."

Kampfszenen wie im Spiel

Im Interview sprechen die Filmemacher auch über die Kampfszenen in ihrem Fanfilm. Die basieren allesamt auf Moves, die Nathan Drake auch in den Spielen ausführt. Zu diesem Zweck sei eigens ein Gameplay-Video erstellt und dem Choreographen gezeigt worden.

"Er ist kein trainierter Kämpfer. Ihm wurde beigebracht, zu überleben, er ist ein Raufbold, er ist dreckig, er ist chaotisch und nicht anmutig."

Erste Berührungspunkte 2007

Ihre ersten Erinnerungen an Uncharted verorten sowohl der Firefly-Star Nathan Fillion als auch Allan Ungar im Jahr 2007, mit dem ersten Teil. Nathan Fillion lässt dabei eine vielversprechende Bemerkung fallen:

"Ich werde nur sagen, dass ich mich wie alle anderen auch 2007 in das Spiel verliebt habe. Das ist alles, was ich im Moment habe. Ich habe mehr Geschichte dafür. Es wird zu einem anderen Zeitpunkt herauskommen."

Lieblingsspiele der Uncharted-Reihe

Das Ranking der persönlichen Lieblingsspiele fällt nicht unbedingt überraschend aus. Nathan Fillions Reihenfolge lautet wie folgt:

"Ich habe 3 verpasst, ich bin bei 2 stecken geblieben und es ist so lang her, seit ich 1 gespielt habe, also werde ich 4 sagen. Und ich muss gestehen: Ich habe zweimal geweint, während ich die Cutscenes von 4 gesehen habe."

Sein Filmemacher-Kollege schließt sich Nathan Fillion an und würde die gleiche Reihenfolge nennen.

Hier könnt ihr euch den Fanfilm anschauen

