Uncharted-Film verliert schon wieder seinen Regisseur

Dan Trachtenberg scheidet aus. Der Regisseur von 10 Cloverfield Lane und vom The Boys-Pilotfilm verabschiedet sich von der Verfilmung und führt nicht mehr länger Regie.

Sony Pictures sucht Ersatz: Laut Deadline-Quellen finden aktuell schon Meetings statt, um den Regisseur durch einen fähigen Kandidaten zu ersetzen. Ein neuer Filmemacher soll angeblich bis zum Ende des Sommers gefunden sein, damiit der Streifen Anfang nächstes Jahr in die Produktion starten kann.

Dan Trachtenberg war beileibe nicht der erste Regisseur, der für den Uncharted-Film vorgesehen war. Vor ihm sollte Shawn Levy Regie führen, aber auch davon gab es schon diverse Rückschläge und Umbesetzungen. Dass ein Kinofilm kommen soll, wurde vor über 10 Jahren angekündigt.

PlayStation Productions: Uncharted wird erstes Film-Projekt

Eigenes PlayStation-Filmstudio: Sony hat vor einigen Monaten bekannt gegeben, eine eigene Sparte nur für PlayStation-Filme und -Serien zu gründen. Nach dem Vorbild von Marvel und für die Wartezeit zwischen Filmen solle es in Zukunft diverse Verfilmungen geben. Als erstes Projekt wurde eine Serie zu Twisted Metal angekündigt.

Uncharted als erste Film-Produktion: Wie ebenfalls Deadline schreibt, soll die Uncharted-Verfilmung mit Tom Holland als jungem Nathan Drake die erste große Film-Produktion der PlayStation Productions werden. Als weitere Produzenten treten Chuck Roven, Avi Arad und Alex Gartner in Erscheinung.

Schauspieler Tom Holland bleibt aber offenbar als junger Nathan Drake dabei. Dessen Zukunft als Spider-Man ist aktuell allerdings eher ungewiss, beziehungsweise sieht sie düster aus. Wir erörtern hier, was der geplatzte Spider-Man-Deal eigentlich für die Videospiele bedeutet.

Was haltet ihr vom erneuten Personal-Wechsel bei der Uncharted-Verfilmung? Glaubt ihr, dass das noch was werden kann?

