Uncharted soll angeblich ein Reboot bekommen, aber nicht von Naughty Dog

Spiel's noch einmal, Nathan: Uncharted bekommt eventuell ein Reboot. Damit könnte die Blockbuster-Reihe von Sony und Naughty Dog nochmal ganz von vorn oder komplett neu beginnen. Was uns erwartet, steht nicht fest – falls der Neustart überhaupt kommt. Aber wenn, dann soll ein anderes Entwicklerstudio daran arbeiten. Das besagt zumindest der aktuelle Leak.

Uncharted-Reboot kommt angeblich nicht von Naughty Dog

Uncharted zählt zu den größten, bekanntesten und erfolgreichsten Franchises, die Sony zu bieten hat. Mit der Zeit sind vier Hauptspiele, diverse Collections und hübschere Versionen sowie auch noch ein Spinoff erschienen. Wenig überraschend soll es dabei aber nicht bleiben.

Kommt ein Uncharted-Reboot? Laut einem Leak schon. Wie die Seite the Leak berichtet, steht ein Reboot der Spielereihe an. Leider gibt es sonst aber kaum neue Informationen dazu, was da auf uns zukommen könnte. Immerhin scheint es sich bei der Quelle um eine relativ verlässliche zu handeln.

Nicht von Naughty Dog? Das vielleicht spannendste Detail an der ganzen Sache ist, dass dieser Neustart des Uncharted-Franchises von einem ganz anderen Studio entwickelt werden soll. Welches das ist, wird aber leider ebenfalls nicht bekannt gegeben. Allerdings soll Naughty Dog zumindest am Anfang wohl noch beratend zur Seite stehen.

Die Frage danach, in welche Richtung so ein Reboot gehen könnte, regt natürlich die Fantasie an. Zwei Möglichkeiten wirken am wahrscheinlichsten: Entweder geht es wirklich von vorn los, mit einem jungen Nathan Drake, oder wir bekommen komplett neue Charaktere serviert.

Im unteren Trailer zur Legacy of Thieves Collection könnt ihr noch einmal auf die Reihe zurückblicken:

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Leak passt zum Rest: Bereits mit dem Release von Uncharted 4: A Thief's End hat Naughty Dog mehrfach angedeutet, dass die Reihe damit abgeschlossen sei und vor allem nicht von diesem Entwicklerstudio weiter entwickelt werde (via: Kotaku).

Aber Hinweise auf eine wie auch immer geartete Weiterführung der Marke gibt es schon mindestens genau so lange. Im April haben wir zum Beispiel schon einige Andeutungen erlebt, dass am Erbe von Uncharted gearbeitet werde:

16 3 Kommt Uncharted 5 doch? Naughty Dog-Recruiterin macht Hoffnung auf neuen Teil

Stellenanzeige deutet auch darauf hin: Dann wäre da auch noch eine Sony-Ausschreibung aus dem Oktober, in der es heißt, dass ein neues PlayStation-Studio gemeinsam mit Naughty Dog an einem "beliebten Franchise" arbeiten werde. Also ziemlich genau das, was der Leak nun zu dem Uncharted-Reboot behauptet. Es könnte sich aber auch um ein The Last of Us Part 2-Remaster handeln.

Wie denkt ihr über ein Reboot? Wie stellt ihr euch das vor?