Nach The Last of Us 2: Auch Uncharted könnte ein PS5-Remake bekommen

Kommt Uncharted: Drake's Schicksal als Remake auf die PS5?

Nachdem das Remake zu The Last of Us 2 im Januar auf der PS5 gelandet ist, lautet die große Frage, an welchen Spielen Naughty Dog aktuell arbeitet. Einen Hinweis könnte jetzt ein frisches Gerücht geben, das sich um die Rückkehr von Nathan Drake dreht. Genauer um den ersten Ableger der Action-Adventure-Reihe Uncharted: Drakes Schicksal, das 2007 exklusiv für die PS3 erschienen ist.

Woher stammt das Gerücht? Aus dem XboxEra-Pocdcast bzw. von Nick Baker und John Clarke, die unabhängig voneinander aus nicht näher genannten Quellen von einem Remake zu Uncharted gehört haben. (via PushSquare)

Weitere Aussagen zum Uncharted-Remake

Laut XboxEra wurde ein Remake von Drakes' erstem Abenteuer bereits "vor Jahren" gepitcht und darauhin stärker in Erwägung gezogen, in Entwicklung zu gehen. Laut Baker und Clarke soll das jedoch nicht bedeuten, dass es "zu 100 Prozent erscheint".

Zwar würde ein weiteres Remake eines PlayStation-Exklusivspiels in die jüngste Strategie von Naughty Dog und generell Sony passen, es kann aber auch sehr gut sein, dass die Pläne mittlerweile wieder verworfen wurfen. Für mehr Klarheit haben wir Sony um ein Statement gebeten und halten euch im Falle neuer Infos auf dem Laufenden.

Uncharted 1-Neuauflage? Moment, da war doch was?

Bereits für die PS4 ist 2015 eine Remaster-Sammlung der ersten drei Adventures rund um den Abenteurer mit dem Titel Uncharted: The Nathan Drake Collection erschienen.

Was sich dort grafisch im Vergleich zum PS3-Original getan hat, seht ihr hier:

5:56 Uncharted: Drakes Schicksal - PS3 gegen PS4 Remaster - PS3 gegen PS4 Remaster

Trotz Remaster ist jedoch speziell Drakes Schicksal von allen Teilen der Reihe nicht nur optisch, sondern auch spielerisch am schlechtesten gealtert. Es kann also durchaus sein, dass Naughty Dog im Falle eines PS5-Remake auch am Gameplay nachbessert.

Sind bereits neue Spiele von Naughty Dog bekannt?

Im jüngst erschienenen zweiten Part der Grounded-Dokumentation über die Entstehung von The Last of Us 2 äußert sich Naughty Dog Präsident Neil Druckmann auch zum aktuellen Stand der Dinge, was Ellies drittes Abenteuer anbelangt. Seine Aussage:

Es gibt noch keine Geschichte, aber ich habe ein Konzept. Und das ist in meinen Augen ähnlich spannend, wie das von Part 1 und 2.

Da bereits Ende 2023 bekannt wurde, dasss Naughty Dog an frischen Spielen abseits von Remastern und Remakes arbeitet, dürfte so auch recht klar sein, dass das kommende Spiel von Naughty Dog nicht The Last of Us 3 ist. Da die Multiplayer-Konzepte ebenfalls verworfen wurden, kann es also durchaus sein, dass wir eine komplett neue Marke als nächstes Spiel erleben. Nur welche, das ist die große Frage, zu der es leider noch keine Antworten gibt.

Würdet ihr euch über ein Remake zu Uncharted: Drakes Schicksal freuen, oder braucht's das aus eurer Sicht nicht, da auch die Nathan Drake Collection auf PS5 spielbar ist?