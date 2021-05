Uncharted-Film: Ein neues Bild vom Set bringt die Fans auf die Palme

Sonys Verfilmung von Uncharted hat ein Imageproblem. Sogar Hauptdarsteller Tom Holland hat gegenüber GQ Zweifel über seine Entscheidung geäußert, den Schatzjäger und Abenteurer Nathan Drake zu spielen. Holland sei der schauspielerische Anspruch des Films nicht hoch genug.

Fans schon jetzt mit Anti-Stimmung: Bisherige Teaser-Bilder sahen zumindest stimmig aus, aber selbst auf diese harmlosen Shots von Umgebung und Gegenständen, waren die Reaktionen eher negativ. Bei einem neuen Bild vom Set, das Sony via der New York Times veröffentlichte, sieht die Sache noch viel schlimmer aus.

Drake und Sully kommen nicht gut an

Das Bild zeigt Nate und Sully in einer Art Katakombe. Tatsächlich erinnert aber kaum etwas an der Szene an Uncharted, wie auch Rabbit auf Twitter feststellt: "Wenn ich nicht wüsste, dass Tom Holland und Mark Wahlberg in dem Film mitspielen, hätte ich nicht gewusst, dass es sich um Uncharted handelt." Beide Darsteller tragen generische schwarze Klamotten. Und Sullivan ohne Schnauzer? Das geht natürlich gar nicht.

Grundsätzlich scheint die Community mit der Wahl von Wahlberg wenig zufrieden zu sein, wie auch RealDamBlondin schreibt: "Wow, Mark Wahlberg als Sully? Tut mir leid, aber auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es bei einer Adaption große und kleine Unterschiede gibt, finde ich nicht, dass er passt. Und das liegt nicht nur am Schnurrbart, es funktioniert für mich einfach nicht."

Das Beste kommt erst noch: Vielleicht sollte sich die Community aber nicht zu früh aufregen. Immerhin handelt es sich hier um eine Origin-Story, und das Bild scheint eine Szene relativ zu Beginn des Films (oder Plots) zu zeigen. Ein vor längerer Zeit veröffentlichtes Foto von Holland beweist, dass Drake im laufe des Films durchaus sein bekanntes Outfit anlegt. Und Mark Wahlberg zeigte sich in einem Clip auf Instagram bereits mit Schnauzer. Also zumindest der richtige Look ist noch möglich.

Wann erscheint der Uncharted-Film?

Wie so viele andere Produktionen in der Unterhaltungsindustrie, fiel auch Uncharted der Corona-Pandemie zum Opfer. Eigentlich sollte der Streifen schon längst in den Kinos laufen, wurde aber ein ums andere Mal verschoben. Zwischendurch ruhten sogar die Dreharbeiten für einige Monate. Und Sony möchte auf jeden Fall volle Kinosäle haben. Stand jetzt ist ein Release für das kommende Jahr geplant.

Was haltet ihr von den bisherigen Infos zum Uncharted-Film?