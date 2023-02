Valheim auf Xbox: Release-Monat bestätigt und oft müssen wir jetzt nicht mehr schlafen

Mitte 2022 wurde angekündigt , dass das Survival-Spiel Valheim auch für die Xbox-Konsolen erscheinen wird. Bislang stand lediglich das Frühjahr im Raum, doch jetzt gibt es konkretere Release-Informationen. Und die sind ziemlich erfreulich.

Denn wie dem aktuellen Quartalsbericht der Embracer Group – der Videospiel- und Media-Holding hinter zum dem Spiel – zu entnehmen ist, steht der Release der Xbox-Umsetzung unmittelbar vor der Tür. Konkret heißt es jedenfalls in dem Bericht.

"Valheim, entwickelt von Iron Gate und veröffentlicht von Coffee Stain, wird voraussichtlich im März über Xbox Game Pass veröffentlicht."

Zwar ist noch kein konkreter Tag bekannt, aber lange dauert es nun offensichtlich nicht mehr, bis wir auch auf der Xbox in die nordische Mythologie abtauchen und dort ums Überleben kämpfen können. Alle mit Game Pass dürfen sich zudem doppelt freuen, denn in Microsofts Spiele-Service schlägt der Titel direkt zum Release auf, ein Kauf des Spiels ist bei entsprechend vorhandenem Abo also nicht notwendig.

Ebenfalls schon länger bestätigt: Dank Crossplay könnt ihr auch mit Besitzer*innen der PC-Version zocken.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

1:35 Valheim stimmt im Trailer auf den Release des Wikinger-Survivalspiels ein

Was ist Valheim eigentlich genau?

Valheim ist ein Survival-Spiel in einer zufällig generierten Welt, die in der nordischen Mythologie , genauer gesagt der namensgebenden zehnten Welt des Weltenbaums, angesiedelt ist. Mechanisch bietet der Titel die übliche Genrekost, ihr müsst also beispielsweise Ressourcen farmen und daraus dann diverse Dinge herstellen, kleinere Gebäude errichten und natürlich für ausreichend Nahrung sorgen.

Kollegin Eleen ist eigentlich ein Survival-Muffel, wurde von Valheim aber trotzdem gepackt. Warum, verrät sie euch hier:

Das Besondere an Valheim ist nicht nur das ungewöhnliche Setting, sondern auch der Koop-Fokus des Spiels. Zwar könnt ihr euch auch alleine in den Überlebenskampf stürzen, allerdings geht das auch mit bis zu insgesamt 10 Personen und zusammen steigt der Spielspaß dann in noch größere Höhen.

Zumindest war das in der bislang nur auf dem PC verfügbaren Early Access-Version so, hier generierte Valheim schon kurz nach seinem Launch einen riesigen Hype, der zwar wieder etwas abgeflacht ist, populär ist das Spiel aber nach wie vor. Und wird das eventuell auch bald auch auf der Xbox.

Werdet ihr euch Valheim auf der Xbox anschauen?