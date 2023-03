Eines der besten PC-Spiele 2021 könnt ihr ab heute endlich auf der Xbox im Game Pass spielen

Valheim ist auf dem PC schon länger im Game Pass, jetzt aber endlich auch auf der Xbox!

Das Warten hat ein Ende: Heute ist es soweit und Valheim kann auch auf der Xbox gespielt werden. Das Survival-Spiel im Wikinger-Gewand ist auf dem PC bereits ein massiver Erfolg. Es befindet sich nach wie vor im Early Access oder dem sogenannten Preview, hat aber bereits einige inhalte zu bieten.

Ab heute auf Xbox: Wir haben eine gefühlte Ewigkeit auf Valheim auf der Xbox hin gefiebert, jetzt ist es endlich soweit. Valheims brutale Welt öffnet seine Pforten auch für Xbox-Wikinger*innen. Ihr könnt euch ab heute mit insgesamt bis zu 10 Personen ins Getümmel stürzen, zusammen die Wildnis erkunden und euch gegenseitig helfen.

Darum geht's: In Valheim landet ihr als toter Wikinger in einer Zwischenwelt unter dem Weltenbaum. Es gilt, sich vor Odin zu beweisen und in erster Linie zu überleben. Dafür braucht ihr Waffen, Werkzeug, ein Dach über dem Kopf und idealerweise auch noch was zu Essen.

Dementsprechend zimmert ihr euch zunächst eine bescheidene Behausung, die sich zu einer ansehnlichen Festung ausbauen lässt. Anschließend könnt ihr diversen Boss-Gegnern an den Kragen gehen, die riesige, prozedural erstellte Welt erkunden und dabei eure Kräfte steigern.

So sieht das Ganze im frischen Launch-Trailer zum Xbox-Release aus:

Was ist so cool daran? Der Gameplay-Loop aus Erkunden, Kämpfen, Ressourcen sammeln, craften und bauen macht einfach richtig viel Spaß. Erst recht, wenn ihr gemeinsam mit Freund*innen an einer großen Basis oder anderen Projekten bastelt – oder auch nur zusammen die Bossgegner umlegt.

Das ausgeklügelte Bau- und Crafting-System wird durch herausfordernde Gegner sowie Kämpfe vervollständigt. Wer viel mit dem Schwert kämpft, sammelt darin die meiste Erfahrung. Ihr könnt aber auch einfach nur Gemüse anbauen oder angeln.

Zusätzlich passt der sehr eigenwillige Grafikstil perfekt zum Spiel. Auf den ersten Blick sieht Valheim vielleicht nicht besonders beeindruckend aus, die Spielwelt trieft aber geradezu vor Atmosphäre, schönen Lichtstimmungen und Landschaften.

Valheim wird seit dem Early Access-Start außerdem auch noch stetig mit neuen Inhalten versorgt. Die Updates kommen zwar in recht großen Abständen, haben aber schon komplett neue Biome, Bossgegner, Baumaterialien und vieles vieles mehr gebracht. Zuletzt kamen zum Beispiel die Mistlands ins Spiel beziehungsweise wurden sie bevölkert und ausgebaut.

Was baut ihr als erstes, wenn ihr Valheim heute ausprobiert? Mit wie vielen Leuten spielt ihr?