Xbox bekommt Steam-Überflieger - aber PS5 wird ausgeschlossen

In Valheim bekommt ihr es unter anderem auch mit diesen Trollen zu tun.

Valheim gehört zu den größten Spiele-Erfolgsgeschichten der letzten Jahre: Ein kleines Team bastelt am Herzensprojekt und ihnen gelingt damit der Durchbruch. Auf Steam konnte die Early Access-Version unzählige Spieler*innen begeistern, jetzt geht's endlich auch auf der Xbox los. Aber PS4- und PS5-Nutzer*innen gucken bisher in die Röhre.

Soll Valheim irgendwann auch für PS4 oder PS5 erscheinen?

Das sagen die Entwickler: Die Frage nach einer PlayStation-Version von Valheim treibt natürlich viele potentielle Fans um. Dementsprechend bekommen sie auch die Menschen vom Entwicklerstudio hinter dem Mega-Hit gestellt. Ihre Antwort lautet wie folgt.

"Im Moment schauen wir nur auf die Xbox, aber man weiß ja nie." (via: XEP)

Also erst einmal nicht. Für eine PS4- oder PS5-Version gibt es also offenbar noch keine aktuellen Pläne. Das dürfte den vielen Menschen, die keine Xbox und keinen PC haben, aber Valheim spielen wollen, natürlich nicht so gut gefallen.

So sieht Valheim übrigens aus:

1:30 Valheim - Neuer Trailer feiert den Xbox-Launch des Survival-Hits

Aber es gibt Hoffnung: Der zweite Teil der Antwort klingt dann allerdings stark danach, als würde Jonathan Smårs von den Iron Gate Studios zumindest nicht ausschließen wollen, dass die PlayStation-Besitzer*innen irgendwann später noch in den Genuss von Valheim kommen.

Ist Valheim vielleicht Zeit-exklusiv? In den Kommentarspalten und Social Media-Antworten wird nun natürlich fleißig spekuliert. Eventuell könnte Microsoft mit Iron Gate einen Deal abgeschlossen haben, der Valheim kurzzeitig konsolenexklusiv macht und in den Game Pass bringt. Aber das muss natürlich nicht sein.

Oder einfach nacheinander: Ebenso gut denkbar wäre, dass die Entwicklung von so vielen Versionen und Ports gleichzeitig einfach nicht von einem so kleinen Studio zu stemmen ist. Dementsprechend kommt vielleicht zuerst die Xbox-Fassung und danach noch Versionen für PS5 oder gar die Nintendo Switch.

Immer noch im Early Access: Dabei gilt natürlich auch zu bedenken, dass Valheim insgesamt noch gar nicht fertig ist, auch auf dem PC nicht. Der Survival-Hit ist nach wie vor ein Early Access-Titel. Was auch als Erklärung dienen könnte: Auf der Xbox gibt es zumindest die Preview-Möglichkeit, auf PS4 und PS5 fehlen Early Access-Optionen.

Habt ihr Valheim schon auf der Xbox ausprobiert? Oder wünscht ihr euch sehnlichst die PS4-/PS5-Version?