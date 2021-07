Spieler reinigen völlig verdreckte Konsolen in Videos und es ist super (ent)spannend

Vielleicht geht es auch euch so: In den letzten Tagen schwemmt der Youtube-Algorithmus vermehrt Videos einer eigentlich eher nischigen Kategorie auf die Bildschirme vieler User*innen (via Destructoid). Dabei handelt es sich um Clips, in denen alte, kaputte oder einfach nur verranzte Spielkonsolen wieder aufgemöbelt werden. Die inzwischen unzähligen Videos erhalten häufig Clicks in Millionenhöhe.

Was machen die denn da genau?

Viel mehr steckt tatsächlich nicht dahinter. Meistens sehen wir nur zwei Hände, die ein Gerät von Dreck, Verfärbungen und manchmal sogar Insekten befreien. Dabei sieht die Hardware teilweise aus, als wäre sie gerade aus dem Meer gezogen worden.

Am Ende steht die Konsole dann da wie neu, und das gibt uns ein verdammt gutes Gefühl.

Link zum YouTube-Inhalt

Wer Retro-Konsolen sammelt kennt das Problem natürlich, denn durch die Lüfter gerät mit der Zeit immer mehr Staub ins Innere und legt sich auf die Platinen. Auf der Außenseite haben vor allem graue Geräte das Problem, dass sie irgendwann gelb werden. Manche Sammler werden sich vermutlich auch Tipps abholen, um diese dann selbst umzusetzen.

Link zum YouTube-Inhalt

Manche Youtuber gehen auch etwas weiter und reinigen nicht nur Geräte, sondern reparieren diese tatsächlich auch.

Ein Beispiel ist der Kanal TronicsFix, der sich so spezialisiert hat, dass er die defekten Geräte gleich als Dutzendware kauft, um sie anschließend wieder funktionsfähig zu machen.

Link zum YouTube-Inhalt

Trend trifft den Nachhaltigkeitsnerv: Warum genau die Videos gerade jetzt durch die Decke gehen, lässt sich nicht genau sagen. Grundsätzlich wenden sich viele Menschen aber von der Wegwerfgesellschaft ab und lernen, Dinge wieder selbst herzustellen und zu reparieren (oder zumindest reparieren zu lassen). Ein Trend, den die Restaurations-Videos aufgreifen.

Auch Neukonstruktionen sind beliebt

Einige hieven das Handwerkslevel allerdings noch eine Stufe höher und stellen gleich selbst komplett neue Cases für ihre Konsolen her. Teilweise werden hierfür statt dem üblichen Plastik ganz andere Materialien verwendet. Wie etwas eine Playstation 5 aus Messing, die das Original von der Ausstrahlung her in den Schatten stellt. Oder dieser Xbox Series X/S-Controller aus Gold, der wohl wertvollste Controller der Welt.

