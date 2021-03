PS5 im Messing-Look sieht so extravagant aus, dass sie offiziell werden sollte

Die meisten von uns versuchen noch immer vergeblich, an eine Playstation 5 zu kommen, andere haben ihren Spaß mit der Next-Gen-Konsole. So auch der Youtube-Kanal DIY Perks. In einem Video nehmen die Bastler das Gerät komplett auseinander und bauen es aus Messing nach. Das Ergebnis ist umso beeindruckender, da die Konsole voll funktionsfähig ist. Das neue Material kann zudem nicht so leicht von Kindern bemalt werden.

So wird die PS5 aus Messing hergestellt

Als erstes zerlegt DIY Perks die PS5 in ihre Einzelteile. Für alle, die sehnlichst auf die Konsole warten, könnte das ein wenig schmerzhaft sein. Aber keine Sorge: Dabei geht nichts kaputt. In dem Video lernen wir nicht nur etwas über die Beschaffenheit der PS5, sondern auch über die Eigenschaften von Messing.

Ganz entspannt geht es weiter: Besonders interessant wird es bei den geschwungenen Seitenteilen. Diese sind ohne Gussform extrem schwierig nachzubauen. Da Messing relativ flexibel ist, muss der entspannte Bastler hier kreativ werden. Anschließend wird das Material noch poliert, damit die Konsole so richtig schön glänzt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die fertige PS5 aus Messing ist so glänzend, dass sie beinahe aussieht wie aus Gold. Vielen Fans, die Sony für die Farbgebung der Konsole kritisiert haben, könnte dieser Look deutlich besser gefallen.

Weitere Interessante Artikel rund um die PS5:

Für die Xbox gibt es einen Controller aus Gold

Eine Konsole aus Messing ist natürlich nur etwas für das einfache Volk. Wer wirklich etwas auf sich hält, benötigt natürlich einen Xbox Series X/S-Controller aus purem Gold. Einen solchen stellte der YouTube-Kanal Linus Tech Tips her. Der Prozess ist fast noch aufwendiger als bei der PS5 aus Messing, dafür ist das Resultat umso wertvoller. Für den durchschnittlichen Heimwerker ist das aber leider nichts.

Hättet ihr gerne eine solch individualisierte PS5?