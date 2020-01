11 verschollene Spiele, auf deren Release wir sehnlichst warten

Sie wurden irgendwann einmal angekündigt, und dann hat niemand je wieder etwas von ihnen gehört. Über die Jahre haben sich etliche Spiele gesammelt, die bis heute nicht erschienen sind und über denen mittlerweile dicke Fragezeichen schweben. Wir haben 12 verschollene Games für euch gesammelt, stellen sie euch kurz vor und erklären ihren Status quo.

WilD

(ursprüngliche) Plattformen: PS4

PS4 Genre: MMO

MMO Ankündigung: 2014

WiLD ist ein MMO, das uns in eine Spielwelt schickt, die die Fläche von Europa einnehmen, dynamisches Wetter sowie Jahreszeiten bieten soll. Darin sollen wir in alle nur erdenklichen Rollen schlüpfen können - von Wölfen oder Pferden bis hin zu Fantasy-Gestalten wie Riesen oder mythologische Mischwesen der keltischen Sagenwelt.

Der Status: Ursprünglich wurde das MMO von Michael Ancel, dem Kopf hinter Beyond Good & Evil, 2014 angekündigt, ist dann aber in der Versenkung verschwunden. Im März 2019 gab's immerhin ein Lebenszeichen: Sony hat den Markenschutz erneuert, einige Wochen später wurden auf der offiziellen Facenbook-Seite Artworks geteilt. Das Spiel lebt also noch.

Es gibt aber weiterhin keinen Release-Termin. Da die PS5 langsam vor der Tür steht, könnte es auch als Cross-Gen-Spiel erscheinen.

Deep Down

(ursprüngliche) Plattformen: PS4

PS4 Genre: RPG

RPG Ankündigung: 2013

Anfang 2013 stellte Capcom ein neues Rollenspiel unter dem Arbeitstitel Deep Down im Rahmen des PS4-Reveal-Events vor, das auf Basis der neuen Panta Rhei-Engine entwickelt wird.

Das Setting ist im New York des Jahres 2094 angesiedelt, schickt uns aber in Dungeons, in denen wir Monster mit mittelalterlichen Fantasy-Waffen beharken. Umgebungen, Feinde, Schwerter und Co. werden dabei zufällig generiert, um den Wiederspielwert zu steigern.

Der Status: Sechs Jahre sind mittlerweile seit der Ankündigung des Spiels vergangen, im November 2019 gab es ein kleines Update von den Entwicklern: Im Gespräch mit Eurogamer sagte Capcom-Chef Yoshinori Ono, dass das Team den Titel "noch nicht komplett aufgegeben" habe.

Große Hoffnungen auf einen PS4-Release sollten wir uns jedoch wohl nicht mehr machen. Aber wer weiß: Vielleicht startet Capcom einen neuen Anlauf auf der PS5?

Agent

(ursprüngliche) Plattformen: PS3, PC

PS3, PC Genre: Action

Action Ankündigung: 2009

Agent sollte Rockstars nächstes großes Action-Spiel werden und uns als Agent in ein 70er-Jahre-Setting schicken. Das Spiel wurde im Zuge der E3 2009 angekündigt, bis auf eine Handvoll Artworks haben wir bis dato aber nichts mehr davon zu Gesicht bekommen.

Agent - Artworks ansehen

Der Status: Über zehn Jahre nach der Ankündigung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rockstars Agent jemals das Licht der Welt erblickt, auf ein hoffnungsloses Minimum gesunken. Ende 2018 wurde bekannt, dass Publisher Take Two den Markenschutz für das Action-Spiel beim United States Patent and Trademark Office hat auslaufen lassen.

Project Awakening

(ursprüngliche) Plattformen: PS4

PS4 Genre: Action-RPG

Action-RPG Ankündigung: 2018

Ein Ritter liefert sich in einer zerstörten Burg einen spektakulären Kampf gegen ein drachenähnliches Monster. Wie in Dark Souls tänzelt er um das Biest herum, um seinen harten Prankenschlägen auszuweichen und im richtigen Moment blitzschnell mit dem Schwert zuzustechen. Project Awakening von Cygames machte im ersten Teaser-Trailer definitiv Lust auf mehr, lässt uns bis heute allerdings auf glühenden Kohlen sitzen.

Der Status: In einem Interview zur E3 2019 machte Producer Kenichiro Takaki deutlich, dass die Fertigstellung des Spiels noch etwas dauern wird. Das Spiel hat noch nicht einmal einen richtigen Namen, Project Awakening wird lediglich als Arbeitstitel eingesetzt. Vielleicht erfahren wir ja zur E3 2020 Neuigkeiten, aber da können wir nur spekulieren. Tot scheint das Action-RPG jedenfalls nicht zu sein.

Dead Island 2

(ursprüngliche) Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action

Action Ankündigung: 2014

Dead Island 2 wurde vor beinahe sechs Jahren angekündigt, hängt seitdem aber im Entwicklungsstrudel fest, wechselte seit der E3-Enthüllung 2014 sogar mehrfach das Studio. Zuletzt hat Dambuster (bekannt für Homefront: Revolution) die Verantwortung für das Zombie-Gemetzel übernommen.

Der Status: Koch Media wird allerdings nicht müde zu betonen, wie wichtig die Marke für den Publisher sei, was letztendlich als Grund dafür genannt wird, warum sich die Entwicklung so sehr zieht. Dead Island 2 solle die hohen Erwartungen erfüllen. Und wenn es dann irgendwann erscheine, soll es ein "Kick-ass Zombiespiel" sein, so Koch Media gegenüber Gamesindustry.

Auf einen Release 2020 müssen wir uns wohl aber nicht mehr einstellen, derzeit sieht es so aus, als ob Dead Island 2 für PS5 und Xbox Series X aufschlägt.

