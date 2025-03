Verschollenes PS5-Spiel: PlayStation-Fan checkt Wunschliste, da fällt ihm ein, dass wir von diesem Game jahrelang nichts gehört haben

Der erste Trailer zu Pragmata sah äußerst vielversprechend aus und hat das Spiel damals für 2022 angekündigt.

Einem PS5-Spieler ist beim Durchforsten seiner Wunschliste aufgefallen, dass er von zwei Titeln seit Jahren nichts mehr gehört hat. Einer davon heißt Pragmata und das hat das Spiel auch uns noch einmal ganz neu in Erinnerung gerufen. Was hat es damit eigentlich auf sich, wie ist der aktuelle Stand?

Das ist Pragmata:

2:17 Pragmata - Capcom kündigt neues Science-Fiction-Spiel für PS5 an - Capcom kündigt neues Science-Fiction-Spiel für PS5 an

Das Sci-Fi-Spiel wurde mit diesem beeindruckenden Trailer für die PS5 angekündigt. Das war im Jahr 2020 und damals hieß es, der Titel solle im Jahr 2022 erscheinen. Daraus wurde dann aber aus unbekannten Gründen nichts und es kam zu einer Verschiebung.

Im Jahr 2023 gab es dann nochmal das bislang letzte offizielle Lebenszeichen. Aber leider ohne neuen, konkreten Release-Termin, sondern nur mit einer weiteren Verschiebung, und zwar auf unbestimmte Zeit. Dazu gab es einen kurzen Mini-Teaser mit Entschuldigung in Video-Form.

Seitdem haben wir nichts mehr von Pragmata gehört. Das ist nun bald schon wieder zwei Jahre her und so langsam gerät der Titel natürlich in Vergessenheit.

Was ist denn jetzt mit Pragmata?

Das fragen nicht nur wir uns, sondern eben auch das Internet, zum Beispiel in Form dieses Reddit-Beitrags und sämtlicher Kommentare darunter. Die zerren mit Deep Down direkt noch einen weiteren verschollenen Spiele-Vertreter von Capcom aus der Versenkung zurück ans Licht:

Wann Pragmata jetzt kommt, bleibt weiterhin unklar. Wir wissen ja noch nicht einmal, wie das Spiel genau funktioniert, was man darin macht und welche Gameplay-Elemente uns erwarten. Auch zur Story gibt es bis heute eigentlich immer noch keine handfesten Informationen.

Aber wir haben nachgefragt! Wir haben das zum Anlass genommen, einmal bei Capcom selbst nachzuhaken, wie die Lage bei Pragmata so aussieht. Sobald wir neue Informationen bekommen, findet ihr sie natürlich hier.

Was ist denn mit Aftermath, Little Devil Inside und Silksong? Der zweite Titel aus dem Post scheint eingestampft worden zu sein, auf sämtlichen Kanälen der Entwickler*innen herrscht seit ungefähr drei Jahren Totenstille.

Little Devil Inside könnte immer noch kommen und auch bei Hollow Knight: Silksong weigern wir uns, die Hoffnung auf einen Release aufzugeben. Immerhin beteuert das Silksong-Studio auch weiterhin, dass der Titel noch erscheinen wird.

Auf welchen Titel wartet ihr sonst noch sehnsüchtig, von dem wir seit einer kleinen Ewigkeit nichts mehr gehört haben?