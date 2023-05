Xbox lacht sich nach der PlayStation-Show ins Fäustchen.

Beim gestrigen PlayStation-Showcase waren einige spannende Titel am Start. Allerdings erscheinen die meisten davon nicht exklusiv für PS4 und PS5. Auf diesen Umstand hat Xbox nicht gerade subtil in einem Tweet hingewiesen.

Bei großen Sony-Shows werden uns für gewöhnlich viele First-Party- und Exklusiv-Titel um die Ohren gehauen. Das war in der gestrigen Präsentation der neuen Spiele nicht der Fall. Da hatte Xbox doch gleich einen Tweet parat, aus dem wir das hämische Grinsen förmlich herauslesen können.

In diesem Post bekommen wir eine Liste mit 12 Spielen präsentiert, zusammen mit dem Kommentar:

Was für eine gutaussehende Truppe.

Im Bild dazu lesen wir "coming to Xbox". "Ganz zufällig" handelt es sich dabei um die von Sony gezeigten Titel, die auch für Xbox One und Series X/S erscheinen.

Darunter eine große Fan-Hoffnung, das bereits gemunkelte Metal Gear Solid 3 Remake, Alan Wake 2, das mit einem großartigen neuen Trailer begeistern konnte und Assassin's Creed Mirage, zu dem neues Gameplay sowie das Release-Datum gezeigt wurden.

Xbox-Besitzer*innen kommen ebenfalls in den Genuss des neuen Magieshooters Immortals of Aveum und können interessante kleine Titel wie Neva von den Gris-Entwickler*innen spielen. Oder The Plucky Squire, ein Adventure mit coolem Grafik-Twist.

Der Tweet ist natürlich ein witzig gemeinter Fingerzeig, aber schon ein wenig frech. Doch immerhin lastet in der Regel auf Xbox gerne der Vorwurf, zu wenig Exklusivtitel zu bringen.

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Allerdings gab es zum wichtigsten exklusiven PS5-Release des Jahres einiges zu sehen: Spider-Man 2 zeigte sich mit ganzen 12 Minuten rasanter Gameplay-Action mit den beiden Spinnenmännern. Als Release-Zeitraum wurde noch mal der Herbst bestätigt. Den Trailer zum neuen Marvel-Blockbuster könnt ihr euch oben ansehen.

Was sagt ihr dazu? Werdet ihr die genannten Titel auf einer Xbox- oder PlayStation-Konsole zocken? Und haben euch wichtige Exklusivtitel beim Showcace gefehlt?