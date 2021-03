Vorsicht beim PS5-Kauf: Auf Amazon kursiert gerade ein Fake-Angebot

An eine PS5 zu gelangen ist auch im März 2021 ein großes Kunststück. Zwar taucht die Konsole immer wieder vereinzelt bei Händlern auf, an einen normalen Verkauf ist jedoch bedingt durch Lieferschwierigkeiten und einer enorm hohen Nachfrage immer noch nicht zu denken. Zudem erschweren Scalper den Kauf zum regulären Preis und bieten Sonys Next Gen-Konsole zu horrenden Summen beispielsweise auf eBay an.

Was auch vorkommt, sind Fake-Angebote, wie etwa der Verkauf von leeren Verpackungen. Auf prominenten Plattformen wie Amazon kann es zudem zu illegalen Lockangeboten kommen, für die wir anhand eines aktuellen Beispiels eine Warnung aussprechen wollen.

Hinter PS5-Schnäppchen steckt Betrug

Auf Amazon wird aktuell eine PS5 vom Händler Amentics angeboten. Was soweit nicht ungewöhnlich erscheint, wird spätestens beim Blick auf den Preis suspekt. Die Konsole wird nämlich nicht wie bei Engpässen üblich zu einem erhöhten Preis angeboten, auch nicht zur UVP für die Disk-Variante in Höhe von 500 Euro, sondern zum vermeintlichen 400 Euro-Schnäppchenpreis.

Zwar kann es durchaus sein, dass Händler mit Lockangeboten auf sich aufmerksam machen wollen, spätestens beim Blick auf die Kundenbewertungen des Shops sollten jedoch alle Alarmglocken schrillen.

Fake-Wertungen: So kommt Amentics bei lediglich 21 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten auf magere 43% positive Rezensionen. Zieht man die üblichen gefälschten 5 Sterne-Wertungen ab, die fast alle an einem Tag erstellt wurden, ergibt sich ein düsteres Bild. Ein User schreibt:

"Verkäufer hat Kauf direkt stoniert und mich per Whats App kontaktiert, dass ein Bestellfehler von Seiten Amazon passiert wäre.....glaube ich wohl eher nicht und wollte nun meine E-Mail Adresse haben um das Ganze erneut einzuleiten. Sowas in der Art hatte ich noch nie und ich bin mir sicher dass dies, wie bereits in den anderen Feedbacks von anderen Käufern beschrieben, eine gewisse Masche ist."

oder auch:

"Die Bestellung wurde nicht geliefert und eine Kontaktaufnahme war nicht möglich, Verkäufer antwortete auf keine Anfragen. Werde den Verkäufer meiden!!!!"

Weitere interessante Infos zur PS5:

Verfügbarkeit der PS5

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die PS5 auf Amazon weiterhin nicht verfügbar und uns liegen keine Infos vor, dass sich das in den kommenden Tagen ändert.

Auf GamePro halten wir euch jedoch tagtäglich auf dem Laufenden, wo ihr die Konsole kaufen könnt. Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Anbieter Sonys Next Gen-Konsole generell anbieten und wie es um einen möglichen Kauf bestellt ist.

Sind euch auf Amazon noch weitere dubiose Händler mit PS5-Angeboten aufgefallen, postet sie gerne in die Kommentare.