Vorsicht, die ersten Gotham Knights-Spoiler kursieren online!

Gotham Knights wirft bereits seine ersten Batsignale in den Nachthimmel: Es dauert nicht mehr lange, bis das neue Spiel im Batman-Universum erscheint und wir Gotham City endlich auch im Koop (un)sicher machen können. Wollt ihr allerdings lieber noch gar nichts über die Story des Action-Spiels wissen, solltet ihr euch in Acht nehmen. Durch die etwas frühe Veröffentlichung eines Artbooks sind bereits die ersten dicken Story-Spoiler im Umlauf.

Achtung vor Gotham Knights-Spoilern!

Gotham Knights bekommt ein cooles, umfangreiches Artbook zum Spiel. So ein Buch eignet sich in der Regel perfekt für Fans, um noch tiefer in die Materie einzutauchen und noch mehr über die Entwicklung ihres Lieblingstitels zu erfahren. In diesem Fall sorgt es aber auch für massive Spoiler.

Das Artbook zu Gotham Knights wurde laut Eurogamer anscheinend zu früh veröffentlicht. So früh, dass nun einige Menschen die darin enthaltenen Story-Elemente im Netz verbreiten. Was genau solche Leute antreibt, bleibt wohl auf ewig ein Rätsel, aber sie genießen es offenbar, anderen den Spaß zu verderben.

Seid also vorsichtig! Wir werden hier nicht wiederkäuen, was euch für Story-Wendungen in der Gotham Knights-Geschichte erwarten. Ihr werdet die Spoiler aber mit Sicherheit online finden können, wenn euch danach der Sinn steht. Wenn ihr im Gegenteil keine Lust darauf habt, solltet ihr besondere Vorsicht walten lassen.

Executive Producer ist sauer: Auch die Produzentin von Gotham Knights kann nicht nachvollziehen, was eine Person dazu bewegt, die Geschichte eines Buchs, eines Spiels, Films oder von etwas anderem zu spoilern.

Aber, falls es euch beruhigt: Laut einer Studie soll es gar nicht so schlimm sein, wenn man die Story eines Werks gespoilert bekommt. Ganz im Gegenteil: Angeblich soll das sogar den Genuss der Geschichten erhöhen können, wie ihr zum Beispiel hier bei moviepilot.de nachlesen könnt.

Hier könnt ihr euch ganz ohne fiese Spoiler den neusten Trailer zu Gotham Knights anschauen:

Wann erscheint Gotham Knights? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Am 21. Oktober wird das Action-RPG für PS5, Xbox Series S/X und den PC veröffentlicht. Wie sich der Titel anfühlt, könnt ihr hier in unserer großen GamePro-Preview zu Gotham Knights nachlesen.

Wie findet ihr Spoiler im Allgemeinen und bei Gotham Knights im Speziellen?