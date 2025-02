"Geschnappt, weil ich stinke": Wachen in Kingdom Come Deliverance 2 haben deutlich mehr drauf, als ihr denkt

Nicht nur Heinrich wird in Kingdom Come 2 schmutzig – auch sein Herr Hans von Capon muss einiges einstecken.

Die Spielwelt in Kingdom Come: Deliverance 2 hat ebenso nachvollziehbare wie strenge Regeln und ist auch deshalb so einnehmend, weil sich die Charaktere häufig nachvollziehbar verhalten. Das sorgt dann teilweise für echte Überraschungen – teils auch für unliebsame.

Der YouTube-Account von GamesRadar hat nun eine dieser unliebsamen Überraschungen geteilt. Das Video zeigt eine Szene, in der ein offenbar kurz zuvor recht dreckig gewordener Heinrich hinter einem Wachmann in Burg Trosky herschleicht. Dabei fühlt er sich vermeintlich sicher, weil ihm die Wache den Rücken zudreht.

Doch dann passiert etwas, womit die spielende Person offenbar nicht gerechnet hat. Die Wache wundert sich nämlich lautstark über den beißenden Gestank – und hat kurz danach den müffelnden Heinrich erblickt. Die Texteinblendung im Video bringt es auf den Punkt:

"Von einer Wache geschnappt werden, weil ich stinke."

Die Wachen in KCD2 sind fast schon unheimlich aufmerksam

Generell ist das ein sehr schönes Beispiel, wie clever die Charaktere bzw. Wachen im Rollenspiel von Warhorse agieren. Die sind nämlich oft derart aufmerksam, dass es fast schon unheimlich menschlich wirkt. Ungereimtheiten in der Umgebung fallen ihnen beispielsweise extrem oft auf.

Ihr solltet also beispielsweise darauf achten, Türen wieder zu schließen, wenn ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 irgendwo einbrecht. Und wie das Video beweist, verlassen sich die Wächter nicht nur auf ihre Augen, sondern auch ihren Geruchssinn. Noch ein Grund mehr, sich vor dem nächsten heimlichen Manöver an einem der zahlreichen Wassertröge im Spiel zu waschen.

Kingdom Come 2: Deliverance steckt voller Details, die aber hin und wieder auch zu Fehlern führen. Welche ihr unbedingt vermeiden solltet, verrät euch GameStar-Kollege Dimi in seinem Video:

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Kingdom Come: Deliverance 2 ist seit dem 4. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Das RPG von Warhorse knüpft nahtlos an seinen Vorgänger aus dem Jahr 2018 an, wirkt aber in nahezu allen Punkten runder, ausgefeilter und zugänglicher. Was den Titel so außergewöhnlich macht, erfahrt ihr in unserem großen Test zu Kingdom Come: Deliverance 2 (den wir euch oben verlinkt haben).

Welche kuriosen Situationen im Spiel sind euch schon passiert?