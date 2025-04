Kingdom Come Deliverance 2: Großer Patch bringt heute neuen Modus und neue Trophy - alle Infos im Live Ticker

Auf Heinrich kommen neue Strapazen zu!

Kingdom Come: Deliverance 2 ist zwar erst vor gut zwei Monaten erschienen, erhält aber bereits heute das zweite große Inhalts-Update. Dieses bringt vor allem eine wichtige Neuerung, nämlich den Hardcore-Modus.

Mit dieser besonderen Herausforderung winkt auch eine neue Trophäe. Über alle Neuigkeiten und den Release des Patches halten wir euch hier auf dem Laufenden und haben auch alle Infos für Platin-Jäger*innen.

7:00 Uhr Guten Morgen, ihr tapferen Recken. Wir hoffen, ihr seid ausgeschlafen, denn für die neue Herausforderung, die heute in Kingdom Come 2 aufschlägt, werdet ihr all eure mentalen Kräfte brauchen. Wir ergänzen natürlich auch die Patch Notes, sobald sie veröffentlicht werden. 10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus Autoplay

Das ist der neue Modus und so steht es um Platin

Der neue Modus macht seinem Namen alle Ehre und macht das (besonders anfangs) ohnehin fordernde Mittelalter-RPG noch mal eine ganze Nummer schwieriger. Der Hardcore-Modus eignet sich also vor allem für diejenigen, die erneut mit Heinrich losziehen wollen, noch mal andere Entscheidungen treffen wollen und dabei eben eine besondere Herausforderung suchen.

Diese Änderungen machen den Modus so schwierig:

wählbare Hardcore-Perks sorgen für fiese Debuffs

keine Schnellreise

keine Schlagrichtungsanzeige in Kämpfen

kein Lebens- und Ausdauerbalken

keine Hasenanzeigen

keine Standortanzeige auf der Map

kein Kompass

Neue Trophäe - so sieht es jetzt mit Platin aus

Die neue Trophäe, die mit dem Modus ins Spiel kommt, heißt auf Englisch "Against All Odds" und ist wirklich nur was für besonders Hartgesottene. Um diese zu ergattern, müsst ihr das ganze Spiel nämlich mit allen aktivierten Hardcore-Perks durchzocken.

Welche fiesen Debuffs ihr dadurch bekommt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

Mehr zum Thema Kingdom Come Deliverance 2 bekommt nächste Woche einen neuen Modus - neues großes Update steht in den Startlöchern von Tobias Veltin

Die gute Nachricht: Falls ihr schon befürchtet hattet, die neue Trophy könnte die Platin für euch nahezu unerreichbar machen, können wir euch beruhigen. Die neue Trophäe ist dafür nämlich nicht nötig (via powerpyx.com).

KCD2: Alle Patch Notes

Natürlich werden wir für euch auch die Patch Notes verlinken, sobald Warhorse diese veröffentlicht. Womöglich werden diese allerdings erst zu Release des Patches bekannt. Neben dem Hardcore-Modus dürften auch einige Fixes dabei sein.

Traut ihr euch diesen Modus zu? Wie steht es um die ultimative Herausforderung mit allen Hardcore-Perks?