Kingdom Come Deliverance 2-DLC: Warhorse zeigt erste Szenen aus neuer Story-Quest, neuen NPC, neues Feature und frische gratis Inhalte

Auf Heinrich kommt bald Neues zu.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist erst am 4. Februar erschienen, hat aber bereits gratis neue Inhalts-Updates bekommen.

Bald kommt dann auch schon der erste kostenpflichtige DLC auf uns zu. Zeitgleich kommt aber auch neuer gratis Content für alle. In einem Dev-Livestream hat Warhorse verraten, was wir davon erwarten können.

Das steckt im ersten Add-on zu Kingdom Come: Deliverance 2

Im Stream haben Warhorse PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling und Lead Designer Prokop Jirska und aus dem Nähkästchen geplaudert. In rund zwei Stunden haben wir einen ausgiebigen Blick auf die neuen kostenlosen Pferderennen und die Story-Quest aus der kostenpflichtigen Erweiterung erhalten.

Was kommt da genau auf uns zu? Story-DLC "Tödliche Pinsel" samt neuem Feature Schildbemalung und ein gratis Update mit Pferderennen und Balancing-Anpassungen

Story-DLC "Tödliche Pinsel" samt neuem Feature Schildbemalung und ein gratis Update mit Pferderennen und Balancing-Anpassungen Wann kommen die neuen Inhalte? Im Mai, beziehungsweise in "rund einem Monat". Genauer hat Warhorse es noch nicht verraten.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Autoplay

Darum geht es in der DLC-Story und das steckt im neuen Feature

Die Erweiterung enthält zwei Komponenten:

Story-Questreihe

neues Feature: Schildbemalung

Beides passt sehr gut zusammen, denn die neue Story-Mission dreht sich um den exzentrischen Maler "Meister Voyta" in der Burg Trosky. Ihr könnt die Erweiterung nahezu zu jedem Punkt im Spiel starten, indem ihr den neuen NPC in seinem Raum auf dem Dachboden aufsucht, also schon ziemlich am Anfang des Spiels, aber auch falls ihr die Story bereits beendet habt.

Die Story-Missionen beginnen in der Trosky-Region, setzen sich aber in der Kuttenberg-Region fort. Falls ihr noch nicht dort angekommen seid, geht es einfach weiter, sobald ihr diese erreicht. In der Geschichte geht es darum, dass ihr ihm mit Inspiration helfen sollt und wie wir Warhorse kennen, könnte es dabei ziemlich wild zugehen.

Ganz unabhängig davon könnt ihr aber bei Voyta dank des neuen Features ein schickes Design für euer Schild wählen. Dafür könnt ihr nicht nur Muster und Farbe wählen, sondern auch ein Motiv darüber setzen - und die Auswahl ist schon ziemlich cool! Sie reicht von einer Raketenkatze bis zur bekannten "Arschtröte" (ihr kennt sie vom Gasthausschild in Kuttenberg).

Allerdings stehen euch nicht alle Motive von Anfang an zur Verfügung. Ihr schaltet sie im Verlauf frei, beispielsweise, wenn ihr das genannte Gasthaus entdeckt.

Gratis Pferderennen und Balancing-Anpassungen

Kostenlos für alle, die das Grundspiel besitzen, sind ganz neue Pferderennen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten, bei denen ihr entweder im Reiten Zielscheiben treffen oder Rauchsignalen folgen müsst. Zudem wird die Balance noch mal angepasst.

So bekommen Händler*innen in Kuttenberg mehr Geld, das Endgame soll aber dafür etwas schwieriger werden, sodass ihr euch künftig nicht mehr ganz so übermächtig fühlt.

Was haltet ihr von den Ankündigungen? Seid ihr bereits überzeugt oder wisst ihr noch nicht, ob ihr euch den DLC kaufen werdet?