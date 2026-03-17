Sekiro: No Defeat - Release-Termin, Episodenzahl, Streamingdienst und weitere Infos zum Anime

Der Sekiro-Anime wird ganz ohne KI produziert. (© FromSoftware / Qzil.la)

FromSoftwares erfolgreiches Samurai-Souls Sekiro: Shadows Die Twice bekommt eine Anime-Adaption und scheinbar erscheint die animierte Serie schon in diesem Jahr – zumindest in Japan.

Wann, wo und um was es in der Anime-Adaption von Sekiro gehen wird, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Dieser Artikel wird immer wieder mit neuen Informationen ergänzt, schaut also regelmäßig vorbei, um in Zukunft nichts zu verpassen.

Release – Wann erscheint die Anime-Adaption zu Sekiro?

Release-Zeitraum: 2026 oder 2027

2026 oder 2027 Episodenzahl: Noch nicht bekannt, aber voraussichtlich zwischen 12 und 24

Noch nicht bekannt, aber voraussichtlich zwischen 12 und 24 Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Streamingdienst: Crunchyroll

Sekiro: No Defeat soll bereits dieses Jahr in japanischen Kinos seine Premiere feiern. Auch in anderen Ländern weltweit sollen die ersten Episoden der Serie im Kino erscheinen. Es ist gut möglich, dass der Anime erst nächstes Jahr nach Deutschland kommen wird.

Ob es einen Simulcast-Release geben wird oder nicht und wann genau der Anime in Japan erscheint, ist noch unklar.

Den neuesten Trailer zu Sekiro: No Defeat könnt ihr hier ansehen:

1:49 Die Anime-Adaption von Sekiro zeigt bekannte Gesichter aus dem Spiel und könnte schon dieses Jahr erscheinen

Autoplay

Story – Wird sich die Handlung von Sekiro: No Defeat vom namensgebenden Spiel unterscheiden?

Bei Sekiro: No Defeat handelt es sich um die Anime-Adaption des namensgebenden Spiels Sekiro: Shadows Die Twice, der die Handlung des Spiels als Serie adaptieren soll. Dabei ist es jedoch noch unklar, wie viel der Spielgeschichte der Anime Spiels adaptieren oder ob es zukünftig Änderungen im Verlauf der Geschichte geben wird.

Der ursprüngliche Original-Cast vom Spiel ist mit am Start

Bisher hat sowohl Crunchyroll als auch das Animationsstudio Qzil.la enthüllt, dass die bekannten japanischen Originalsprecher*innen aus dem Spiel wieder für den Anime in ihre entsprechenden Rollen schlüpfen werden.

Keine Nutzung von KI

Außerdem hat sich Produzent und Regisseur Kenichi Kutsuna in der Vergangenheit in einem Artikel auf prtimes.jp ausdrücklich gegen die Nutzung von KI ausgesprochen und Fans versichert, dass die Anime-Adaption komplett aus Menschenhand entstehen wird. Dazu gehören auch seine eigenen handgezeichneten Illustrationen, die für den Anime produziert werden.

Freut ihr euch auf den Anime von Sekiro und welches FromSoftware-Spiel sollte eurer Meinung nach ebenfalls eine Anime-Adaption bekommen?