Entwickler erfährt, dass Warner Bros. sein Spiel aus dem Verkauf nimmt und verschenkt es jetzt kurzerhand einfach

Small Radios Big Televisions soll nicht mehr verkauft werden? Dann ist es jetzt einfach ganz umsonst!

Der Entwickler hinter dem Titel Small Radios Big Televisions wurde von seinem Publisher Warner Bros Discovery darüber informiert, dass sein Spiel in Kürze aus dem Verkauf genommen wird. Der Titel gehe gewissermaßen in Ruhestand und werde nicht mehr im PS4-Store oder auf Steam zum Verkauf angeboten.

Weil er diesen Schritt wohl nicht versteht und gutheißt, hat sich der Macher des Spiels kurzerhand dazu entschieden, den Titel ab sofort einfach gratis anzubieten.

Warner kündigt an, dass dieses Spiel aus dem Handel fliegt und der Entwickler macht es vorher einfach kostenlos

Darum geht's: Offenbar hat der Entwickler in diesem Fall kein Mitspracherecht und muss einfach hinnehmen beziehungsweise mit ansehen, wie sein Spiel in Rente geschickt wird. Indie-Dev Owen Deery erklärt auf seinem Twitter-Account, er sei von Warner Bros Discovery lediglich darüber informiert worden, dass das Spiel in den nächsten Wochen aus den Stores entfernt wird.

Jetzt einfach kostenlos: Aktuell könnt ihr Small Radios Big Televisions zwar noch für Geld im PlayStation Store oder auf Steam kaufen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, es stattdessen einfach hier kostenlos herunterzuladen.

Wenn es euch gefällt und ihr den Entwickler unterstützen wollt, könnt ihr es danach auch immer noch kaufen – aber nicht mehr lange.

Was ist das für ein Spiel? Small Radios Big Televisions wirkt wie ein eher ungewöhnlicher Indie-Titel. Ihr könnt mit Hilfe unterschiedlicher Tapes in verschiedenste kleine Welten transportiert werden. Diese Mini-Welten existieren dann offenbar auch noch einmal in einer verzerrten Alternativ-Version ihrer selbst. Klingt experimentell und sieht auch so aus:

Wieso das Spiel einfach so aus dem Verkauf genommen und "in den Ruhestand" geschickt wird, hat der Publisher anscheinend nicht verraten. So richtig erklären können wir uns den Schritt auch nicht, immerhin dürften dadurch, dass der Titel weiterhin in den Stores ist, eigentlich keinerlei Kosten entstehen.

Dass der Entwickler sein eigenes Spiel dann sogar noch vorher kostenlos anbietet – statt nochmal für einen Kauf zu werben, bevor es zu spät ist, wirkt ebenfalls überraschend.

Habt ihr Small Radios Big Televisions schon gespielt oder probiert ihr es jetzt aus, wo es kostenlos ist?