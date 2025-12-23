Call of Duty für Switch: Es gibt richtig gute Neuigkeiten!

Die Shooter-Reihe soll nach vertrauenswürdigen Informationen schon bald auf Nintendo-Konsolen landen.

Dennis Müller
23.12.2025 | 08:50 Uhr

Die Call of Duty-Reihe könnte schon recht bald auf die Nintendo Switch kommen. Die Call of Duty-Reihe könnte schon recht bald auf die Nintendo Switch kommen.

Habt ihr eine Switch zu Hause und würdet darauf gerne einmal wieder einen Teil der Call of Duty-Reihe spielen, dann sah es im vergangenen Jahrzehnt ziemlich mau aus. Nach CoD: Ghosts für die Wii U hat es seit 2013 kein neuer Teil mehr auf Nintendo-Konsolen geschafft.

Dass sich das in Zukunft ändern wird, hatten Microsoft und Nintendo bereits 2023 verkündet. Damals wurde eine Partnerschaft für zehn Jahre geschlossen, welche CoD samt allen Features auf die Switch bringen sollte. Jetzt, zwei Jahre später, tappen wir aber noch immer im Dunkeln, wann der Deal denn endlich startet. Doch wir haben aus Insider-Kreisen richtig gute Neuigkeiten für euch!

Call of Duty kommt "in wenigen Monaten" auf die Switch

Die neuesten Infos stammen von Windows Central-Redakteur Jez Corden, der sich jüngst auf X zum Thema äußerte. Unter einem Thread schreibt er "Die erste CoD-Version für die Switch ist nahezu fertig und wird in wenigen Monaten veröffentlicht."

Einen konkreten Release nennt Jez nicht, 2026 soll jedoch ein wichtiger Meilenstein erreicht sein.

Video starten 11:43 Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?

Kommt Call of Duty auch auf die Switch 1? Ausgeschlossen ist das zwar nicht, da Activision die Shooter-Reihe unter anderem aufgrund der seit jeher limitierten Hardware ausschließlich auf aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen angeboten hat, wäre es jedoch eher eine Überraschung.

Dass Call of Duty: Black Ops 7 oder der kommende CoD-Ableger 2026 auf der Nintendo Switch 2 landet, ist jedoch mit der Aussage von Jez Corden ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden.

Welche Spiele definitiv schon bald auf der Switch 2 landen, erfahrt ihr hier:

Black Ops 7 als jüngster Teil der CoD-Reihe hat derweil recht gemischte Kritiken abbekommen. Während der Multiplayer viel Lob einheimst, wird vor allem die Kampagne teils scharf kritisiert, die sich kaum mehr wie ein echtes Call of Duty anfühlt.

Nach starker Kritik aus der CoD-Community hatte Activision vor wenigen Wochen zudem verkündet, Ableger der Black Ops- und der Modern Warfare-Reihen künftig wieder zu rotieren, um den hauseigenen Studios mehr Zeit für die Entwicklung zu geben.

Würdet ihr euch freuen, bald wieder einen Teil der Call of Duty-Reihe auf eurer Switch spielen zu können? Oder gehört CoD für euch auf PlayStation, Xbox oder den PC?

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

