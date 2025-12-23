"Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren": Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie

Einige Cyberpunk 2077-Fans sind fest davon ausgegangen, dass das RPG einen beliebten Entwickler-Trick nutzt. Ein Mitarbeiter von CDPR widerspricht dem nun.

Samara Summer
23.12.2025 | 17:01 Uhr

Ein Entwickler will ein für alle mal mit der Theorie zu den Aufzügen in Cyberpunk 2077 aufräumen. Ein Entwickler will ein für alle mal mit der Theorie zu den Aufzügen in Cyberpunk 2077 aufräumen.

In vielen Videospielen können wir nicht einfach von jedem beliebigen Areal ins nächste hüpfen, sondern werden erst mal aufgehalten, weil das neue Gebiet zunächst laden muss. Dafür gibt es unterschiedliche Strategien: Manche Titel präsentieren uns schlicht und einfach einen klassischen Ladebildschirm, eventuell garniert mit ein paar Tipps. Andere kaschieren stattdessen die Ladezeiten, mal mehr, mal weniger elegant.

Teile der Cyberpunk 2077-Community sind jahrelang davon ausgegangen, dass auch das SciFi-RPG gewisse Tricks nutzt – und ein Entwickler hatte jetzt ganz offensichtlich die Schnauze voll von dieser Theorie.

Video starten 1:22 Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels

Cyberpunk 2077-Entwickler will ein und für alle Mal Diskussion um Aufzüge beenden

Igor Sarzynski, Creative Director bei CD Projekt RED hat auf der Social Media-Plattform Bluesky einen, wie er es selbst formuliert, "Mini Rant" abgelassen. Der Entwickler schreibt:

Nein, Aufzüge in Cyberpunk sind keine "clever versteckten Ladebildschirme". Denkt ihr wirklich, ihr könnt eine komplette Stadt durchqueren und große, komplexe Gebäude ohne Ladebildschirm betreten, aber wir brauchen Aufzugs-Tricks, um ein Penthouse zu laden?

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Des Weiteren führt Sarzynski aus, dass die Aufzüge in den Gebäuden eben existieren, weil sie dort nunmal Sinn ergeben, und sie genauso gut transparent sein könnten. Er erklärt: "Diese Engine ist ein Wunder. Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren."

Gemeint ist damit die hauseigene REDengine (4), die für Cyberpunk 2077 genutzt wurde. Für das Sequel und auch den nächsten The Witcher-Ableger wird der Entwickler allerdings nicht auf eine neue Iteration setzen, sondern ist auf die Unreal Engine 5 umgestiegen.

Auf Sarzynskis Aussage reagiert eine Person in einem Kommentar mit der Frage: "Warum habt ihr sie [die REDengine] für die Unreal 5 weggeschmissen?" Darauf antwortet der Entwickler mit: "Wir wollen Spiele machen, nicht Engines".

Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig
von Stephan Zielke
Cyberpunk 2077 bekommt ein eigenes Sammelkartenspiel mit Charakteren wie Johnny und Judy - und die Edgerunners-Macher sind auch beteiligt
von Cassie Mammone

Übrigens können ganz generell natürlich nicht nur Aufzugfahrten genutzt werden, um Ladezeiten zwischen aufwendigen Arealen zu kaschieren. Beim Designen von Arealen gibt es dafür ganz unterschiedliche Tricks. Dazu können beispielsweise auch enge Passagen dienen, durch die wir uns langsam hindurchquetschen müssen.

Fällt euch ein gutes Beispiel für ein Spiel ein, das seine Ladezeiten besonders clever verbirgt?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Cyberpunk 2077
Amazon
Cyberpunk 2077
ab 21,22 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

"Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren": Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie

vor 2 Tagen

Das sind die besten Open Worlds aus 2025!

vor 4 Tagen

Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig

vor einer Woche

Cyberpunk 2077 bekommt ein eigenes Sammelkartenspiel mit Charakteren wie Johnny und Judy - und die Edgerunners-Macher sind auch beteiligt

vor einer Woche

Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die Schädelhöhle, ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

vor 4 Minuten

Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war
Jim Carrey fand die Arbeiten an Der Grinch so furchtbar, dass er beinahe am ersten Tag auf 17 Millionen Euro verzichtet hätte - bis ihm ein Folterspezialist der CIA entscheidende Tipps gab

vor 17 Minuten

Jim Carrey fand die Arbeiten an "Der Grinch" so furchtbar, dass er beinahe am ersten Tag auf 17 Millionen Euro verzichtet hätte - bis ihm ein Folterspezialist der CIA entscheidende Tipps gab
Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren: Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie

vor 33 Minuten

"Ich werde keine Verleumdungen akzeptieren": Cyberpunk 2077-Entwickler widerspricht hartnäckiger Fantheorie
Bis zu 90% Rabatt auf Fallout-Spiele - Passend zum Season 2-Start könnt ihr jetzt supergünstig in die Open World-Reihe eintauchen   2  

vor 5 Stunden

Bis zu 90% Rabatt auf Fallout-Spiele - Passend zum Season 2-Start könnt ihr jetzt supergünstig in die Open World-Reihe eintauchen
mehr anzeigen