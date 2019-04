God of Wer? - Japan & Europa haben sehr verschiedene Lieblingsspiele

Meer oder Berge? Süß oder salzig? Katze oder Hund? Monster Hunter World oder Super Smash Bros. Ultimate? Manchmal kann man sich einfach nicht entscheiden. Das japanische Magazin und Spielwebseite Famitsu hatte ebenfalls die Qual der Wahl und hat sich für eine eher ungewöhnliche Lösung entschieden:

Weil beide ihre Vorteile haben, verdienen einfach beide Spiele den ersten Platz. Deswegen teilen sich Mario, Link und Co. jetzt den ersten Platz mit den Jägern der neuen Welt (via gamingbolt). Damit zeigt sich wieder einmal, wie unterschiedlich die Geschmäcker bei Spielern rund um den Globus sind.

Keine Outlaws, keine Spartaner

Denn auch, wenn beide Titel auch hier bei uns sehr viele Fans haben, sind in Europa eher Titel wie Red Dead Redemption 2 oder God of War auf den ersten Plätzen zu finden, von denen letzteres erst kürzlich bei den BAFTA-Awards abräumte.

In Japan wurden eher Spiele wie Pokémon: Let's Go, Pikachu und Evoli, Fortnite, Dragon Quest Builders 2 und Octopath Traveler mit Awards ausgezeichnet. Also Spiele die, abgesehen von Fortnite, in Europa und Amerika vergleichsweise geringen Anklang gefunden haben.

Die Idee, einfach zwei sehr unterschiedliche Spiele auf den ersten Platz zu heben, ist sehr diplomatisch und sorgt vor allem für Abwechslung, damit nicht immer der gleiche Titel an der Spitze steht. Obwohl, seien wir ehrlich: Wahrscheinlich wären es in Europa nach diesem Prinzip einfach immer Red Dead Redemption 2 und God of War gewesen.

Welches Spieleduo hättet ihr auf den ersten Platz gewählt?