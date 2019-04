God of War - PS4-Hit dominiert auch bei den BAFTA-Awards

God of War kann sich nicht über mangelnde Kritiker-Liebe beschweren: Der PS4-Titel wird als einer der besten Exklusivtitel überhaupt gefeiert und geradezu mit Preisen überschüttet. Nachdem der Blockbuster bei den BAFTA-Awards schon die meisten Nominierungen eingeheimst hatte, sahnt er jetzt auch bei der Preisverleihung ab und schnappt sich die nächste Auszeichnung als Spiel des Jahres.

God of War gewinnt BAFTA-Awards als Spiel des Jahres & mehr

Insgesamt 5 Awards gehen an God of War. Der PS4-Hit der Sony Santa Monica Studios geht als großer Gewinner vom Platz. Die folgenden Kategorien hat das Exklusivspiel gewonnen:

Best Game

Audio Achievement

Narrative

Performer (Jeremy Davies)

Music

Keine Preise: Red Dead Redemption 2 musste trotz sechs Nominierungen mit leeren Händen nach Hause gehen. Dasselbe gilt für das innovative Astro Bot Rescue Mission (drei Nominierungen) und das überragende Indie-Spiel Celeste (fünf Nominierungen).

Achtung, persönliche Meinung: Celeste hätte ich wirklich noch mehr Awards gegönnt. Aber dafür haben immerhin meine anderen Favoriten Into the Breach, Return of the Obra Dinn, Florence und A Way Out Preise gewonnen.

Die Gewinner der BAFTA-Awards 2019

Original Property: Into the Breach

Into the Breach Music: God of War

God of War Game Design: Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn Evolving Game: Fortnite

Fortnite Narrative: God of War

God of War Debut Game: Yoku's Island Express

Yoku's Island Express Mobile: Florence

Florence Family: Nintendo Labo

Nintendo Labo Artistic Achievement: Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn Multiplayer: A Way Out

A Way Out Audio Achievement: God of War

God of War Game Innovation: Nintendo Labo

Nintendo Labo Performer: Jeremy Davies in God of War

Jeremy Davies in God of War Best British Game: Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 Game Beyond Entertainment: My Child Lebensborn

My Child Lebensborn Mobile Game of the Year (Audience Vote): Old School Runescape

Old School Runescape Best Game: God of War

Im Folgenden findet ihr sämtliche Gewinner und die Nominierten in allen Kategorien der BAFTA-Awards.

Best Game

Artistic Achievement

Detroit: Become Human

GRIS

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn (GEWINNER)

Gris im Test

Malerisches Meisterwerk

Audio Achievement

Battlefield V

Detroit: Become Human

God of War (GEWINNER)

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

British Game

Forza Horizon 4 im Test

Auch Vier gewinnt

Debut Game

Evolving Game

Family

LEGO Disney Pixar's The Incredibles

Nintendo Labo (GEWINNER)

Overcooked 2

Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!

Super Mario Party

Yoku's Island Express

Game Beyond Entertainment

11-11: Memories Retold

Celeste

Florence

Life Is Strange 2

My Child Lebensborn (GEWINNER)

Nintendo Labo

Game Design

Astro Bot Rescue Mission

Celeste

God of War

Into the Breach

Minit

Return of the Obra Dinn (GEWINNER)

Game Innovation

Astro Bot Rescue Mission

Celeste

Cultist Simulator

Moss

Nintendo Labo (GEWINNER)

Return of the Obra Dinn

Mobile Game

Alto's Odyssey

Brawl Stars

Donut County

Florence (GEWINNER)

Reigns: Game of Thrones

The Room: Old Sins

Multiplayer

A Way Out im Test

Splitscreen neu definiert

Music

Celeste

Far Cry 5

Florence

God of War (GEWINNER)

GRIS

Tetris Effect

Narrative

Florence

Frostpunk

God of War (GEWINNER)

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Original Property

Dead Cells

Florence

Into the Breach (GEWINNER)

Moss

Return of the Obra Dinn

Subnautica

Into the Breach im Test

Schach mit Mechs

Performer

Christopher Judge als Kratos in God of War

Danielle Bisutti als Freya in God of War

Jeremy Davies als The Stranger in God of War (GEWINNER)

Melissanthi Mahut als Kassandra in Assassin's Creed Odyssey

Roger Clark als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2

Sunny Suljic als Atreus in God of War

Was sagt ihr zu den Gewinnern?

God of War (4) - Screenshots ansehen