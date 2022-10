Warzone 2: Einer der meistgehassten Operatoren-Skins könnte zurückkehren

Warzone 2 bekommt auf jeden Fall wieder haufenweise neue Operatoren, vor allem aus Modern Warfare 2, das steht fest. Zu denen zählen laut den neusten Leaks kurioserweise auch Fußballspieler, aber einige Fans machen sich jetzt wegen einem ganz anderen Detail Sorgen. Offenbar kehrt nämlich auch Roze als Operator zurück und die hatte in der Vergangenheit einen Skin, der für viel Wirbel sorgte.

Warzone 2 und Modern Warfare 2 könnten wieder Probleme mit dunklen Ecken kriegen

Darum geht's: Schon im Jahr 2021 kam Roze als Operator ins Spiel und hat für einiges an Chaos gesorgt. Dabei ging es vor allem um den Roze-Skin namens Rook, der komplett schwarz war. Die Tarnung hat in dunklen Ecken so gut funktioniert, dass Spieler*innen mit diesem Skin in der Dunkelheit fast unsichtbar waren – was zum Beispiel bei Turnieren ausgenutzt wurde.

Ein ewiges Hin und Her folgte daraufhin: Der Skin wurde geändert, die Änderungen wieder rückgängig gemacht und dann wurde wieder etwas geändert. Alles in allem blieb der Skin auf jeden Fall im Spiel, letzten Endes soll dann einfach die Umgebung erhellt worden sein. Jedenfalls waren viele Fans enttäuscht und bezeichneten die Rook-Tarnung sogar als Pay2Win:

Kommt sie zurück? Laut dem bekannten Leaker The Ghost of Hope sollen in Modern Warfare 2 einige neue Operatoren und auch Fußballer auftauchen. Dazu gesellen sich aber angeblich auch alte Bekannte wie Roze. Hier könnt ihr euch den Tweet mit der Liste ansehen:

Sollte das der Fall sein, könnte mit Roze natürlich auch ihr umstrittener Rook-Skin wieder im Spiel sein. Aber aktuell wissen wir noch nicht einmal, ob die Person überhaupt als Operator wieder dabei ist, geschweige denn, ob sie auch wieder über einen komplett schwarzen Skin verfügt. Ärgert euch also lieber nicht zu früh!

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum neuen Call of Duty anschauen:

Wann kommt Warzone 2? Es dauert gar nicht mehr so lange. Zuerst erscheint Call of Duty Modern Warfare 2, und zwar am 28. Oktober. Das Free2Play-Battle Royale Warzone 2.0 soll dann kurz darauf folgen. Am 16. November erfolgt der Launch auf PS5, Xbox Series S/X und dem PC, wenn alles klappt.

Wie findet ihr die Aussicht darauf, dass Roze und ihr Rook-Skin womöglich zurückkehren?