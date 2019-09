Was passiert, wenn man ein Red Dead Online-Duell sabotiert

In Red Dead Online leben Spieler den Geist des Wilden Westens aus. Weite Himmel, wilde Schießereien und keine Regeln - zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Ein paar grundlegende, ungeschriebene Regeln sollten auch in Frontierland nicht gebrochen werden, wie ein Spieler am eigenen Avatar erfahren hat.

Zugegebenermaßen waren seine Absichten jedoch auch nicht lupenrein, was das Folgende vielleicht in einen anderen Kontext rückt. Red Dead Online-Spieler StealthShinobi war mitten in einem Faustkampfduell mit einem anderen Spieler, als sich ein dritter Cowboy, bewaffnet mit einem Fleischermesser, dazwischen warf um die unbewaffneten und verletzten Duellanten anzugreifen (via comicbook.com).

Allerdings hatte er seine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die beiden drehten prompt den Spieß (oder das Fleischermesser?) um und machten ihm gemeinsam - weiterhin nur mit ihren Fäusten bewaffnet - den Garaus. Danach führten die Duellanten ihren Kampf scheinbar unbeeindruckt zu Ende. Eine Szene, wie sie auch in einem Bud Spencer und Terence Hill-Film vorkommen könnte.

Duelle gibt es in vielen Online-Spielen, ganz egal ob sie Teil des eigentlichen Gameplays sind oder nicht. Neben Red Dead Online ist beispielsweise auch die Dark Souls-Serie berühmt für ihren Fight Club, der dank der Gesten im PvP-Modus zu einem regelrechten Spektakel werden kann.

Doch auch hier gilt: Niemand greift die Duellanten an. Das hat dann auch der Eindringling in Red Dead Online zu spüren bekommen. Nehmt ihr auch an Einer gegen Einen-Kämpfen teil? Oder spielt ihr lieber, was das Gameplay für euch vorsieht?

Online-Fightclubs: Dafür oder dagegen?