Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Annika ist voll in Mittelalterstimmung und nimmt sich Kingdom Come vor.

Wie immer feuern wir pünktlich am Freitag um 19 Uhr den Startschuss fürs Wochenende ab. Das Wetter lädt zwar in vielen Regionen dazu ein, Zeit draußen zu verbringen, aber ein paar Stündchen habt ihr doch bestimmt trotzdem fürs Zocken reserviert?!

Verratet uns gerne in den Kommentaren, welche Spiele es dann sein dürfen. Natürlich berichten wir ebenfalls, was bei uns auf dem Programm steht. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" gibt außerdem heute Chris einen Einblick, was bei ihm am Wochenende neben dem Zocken auf dem Plan steht.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Heute macht Linda den Anfang, die sich zock-technisch auf die Fußball-EM vorbereiten will – Daher fällt ihre Wahl auf EA Sports FC. Annika ist dagegen dank des ersten Teasers zum Kingdom Come: Deliverance-Nachfolger in Mittelaterstimmung und packt Teil 1 aus.

Habt ihr mitbekommen, dass die Fortsetzung angeteast wurde? Hier erfahrt ihr mehr:

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Chris, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: Viel zu viel The Walking Dead. Mir fehlte noch die letzte Staffel und jetzt muss ich endlich herausfinden, wie meine liebste Brutalo-Seifenoper ihr herrlich bescheuertes Ende findet. Die Fallout-Adaption steht aber auch schon auf meiner Watchlist und ist direkt danach dran. Hört: Auf meinen Streifzügen durch die Sphären des Retrowave bin ich bei Gunship hängengeblieben. Die aktuellsten zwei Alben sind voller Banger! Da ich gerade aber auch wieder viel Burnout spiele, suhle ich mich im Alt-Rock der frühen 2000er. Ganz weit vorn dabei: Autopilot Off. Liest: Beschreibungen zu PS2-Mods und vielleicht mal Blood Echoes: eine mit schaurigen Artworks aufgehübschte Sammlung an Essays und Interviews zu Bloodborne. Spielt: Seit Wochen Darkest Dungeon auf dem Steam Deck. Ich komme einfach nicht mehr davon weg, weil der Spagat aus Verlust und Belohnung unvergleichlich ist. Außerdem habe ich im Urlaub Death's Door angefangen und möchte das kompakte, an 2D-Zeldas angelehnte Adventure beenden.

Bei großen Teilen der Redaktion geht's am Wochenende eher gemütlich zu. Mary ist seit Update 1.6 wieder voll im Stardew Valley-Fieber und gefangen in der "Nur noch einen Tag"-Schleife. Myki versinkt dagegen weiter in Dreamlight Valley und merkt inzwischen, dass der Grind im Spiel ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Bei Rae steht das Wochenende dagegen eher im Zeichen analoger Spiele. Allerdings hat sie im Regal ganz besonders viele Brettspiele, die auf Videospielen basieren, wie beispielsweise die Mass Effect-Edition von Monopoly.

Auch bei Tobi werden wieder Gesellschaftsspiele ausgepackt. Im Speziellen will er endlich in Bonsai kleine Bäumchen punktebringend zusammenbauen. Auch videospieltechnisch bleibt er im Bereich der Fauna und zockt Botany Manor. Das entspannte Rätselspiel erinnert ihn an The Witness und ist allein darum schon ein Muss für ihn.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von Botany Manor verschaffen:

0:36 Botany Manor hat starke The Witness-Vibes und könnte genau das richtige für Rätsel-Fans sein

Basti gibt zu, dass er sicher völlig in Lumberjack Heroes versumpfen wird, einem Idle-Clicker in Fortnite. Nebenbei gönnt er sich dann wohl ein wenig Trash-TV. Dabei würde er eigentlich auch gerne ein Action-Wochenende mit Rise of the Ronin und Hi-Fi Rush einlegen.

Den Action-Part übernimmt stattdessen dann Eleen für ihn. Sie wechselt zwischen zwei Ablegern derselben Reihe. Könnt ihr erraten, welche das ist? Na klar, mal wieder Monster Hunter. Zwischen Monster Hunter World und Rise gibt es einen fliegenden Wechsel.

Ich (Samara) habe dageben wieder dasselbe Ziel wie letzte Woche und erledige Nebenmissionen in Dragon Age: Inquisition, bevor ich mich endlich ins große Finale stürze. Gerade wartet meine Party ungeduldig in der wunderschönen Frostgipfelsenke auf mich.

Jetzt seid ihr dran! Kommt gut ins Wochenende und habt ein paar schöne freie Stunden!