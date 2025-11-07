Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wir haben wieder unsere übliche Freitags-Frage für euch und verraten euch natürlich auch, was bei uns auf dem Programm steht.

Samara Summer
07.11.2025 | 18:00 Uhr

Ihr habt entschieden, was Mary dieses Mal spielt. Ihr habt entschieden, was Mary dieses Mal spielt.

Das Wochenende steht vor der Tür und wenn wir die mal einen Spaltbreit aufmachen und vorsichtig nach draußen spähen, ist es zumindest bei uns wolkig und kalt. Beste Voraussetzungen also, um das Wochenende gemütlich auf der Couch durchzuzocken.

Folglich sind wir gespannt, welche Spiele ihr euch für die freien Tage ausgeguckt habt. Verratet es uns doch wie immer in den Kommentaren. Zuerst berichten wir euch aber, welche Titel uns beschäftigen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Bei Mary ist die Frage, was sie spielen wird, leicht beantwortet. Schließlich hatten wir euch letzte Woche darüber abstimmen lassen, und ihr habt gesagt, Metaphor: ReFantazio soll es werden. Ganz nebenbei wurde sie aber auch noch von Maurice in Warframe reingezogen.

Video starten 13:27 Frecher, größer, besser - Aber ist das genug? - The Outer Worlds 2 im Testvideo

Rae freut sich auf eine Pen&Paper-Runde, die sich schon zu lange zieht, weil alles irgendwie verflucht ist und die hoffentlich am Sonntag in einem Finale mündet. Aber auch The Outer Worlds 2 will weiter gezockt werden. Bereits 24 Stunden ist sie in dem neuen RPG versunken und mag die Begleiter*innen dieses Mal viel lieber als noch im ersten Teil.

Warhorse-Mitbegründer Daniel Vavra hat dagegen kürzlich deutlich gemacht, dass er kein großer Fan des neuen RPGs ist:

Kingdom Come Deliverance 2-Chef gibt The Outer Worlds 2 eine 7/10 und sagt, mit Microsofts Geld wäre mehr drin gewesen
von Stephan Zielke
Basti spielt sich schon mal mit dem Kirby Air Riders-Global Test warm, um seine Vorfreude anzuheizen. Außerdem fehlen ihm immer noch die letzten drei Missionen der Call of Duty: Black Ops 6-Kampagne. Die wird er ja wohl vor Release des Nachfolgers schaffen. Für diesen müsst ihr übrigens einiges an Platz freischaufeln:

Call of Duty Black Ops 7 Download-Größe bekannt: Wird wieder riesengroß und es nimmt wohl auch kein Ende
von Samara Summer
Max spielt noch mal Cult of the Lamb, um sich für den DLC einzugrooven. Selbstverständlich opfert er dabei wieder sämtliche Anhänger – weil er es kann.

Irina aus unserem Social-Team ist weiter im Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake unterwegs und kriegt zwar regelmäßig auf die Mütze, weil es so schwer ist, hat aber trotzdem richtig viel Spaß. Unter anderem liegt das am Hundekostüm ihres Charakters – und ganz ehrlich: Wie könnte sie da keinen Spaß haben?

Gemeinsam mit einer Freundin steht außerdem Peak auf dem Programm, und mal schauen, ob die beiden danach auch weiterhin Freundinnen bleiben werden. Der Titel kann die Bande schon mal auf die Probe stellen.

Eleen hat nach dem neuen Pokémon jetzt wieder richtig Bock auf die alten Spiele und schnappt sich das Switch Remake von Strahlender Diamant.

Chris räumt solange weiter mit Atsu in Yotei auf. Aktuell nimmt er im verschneiten Hochgebirge sein nächstes Ziel ins Visier.

Ich (Samara) werde neben dem üblichen Abstecher nach Limveld in Nightreign ein kuscheliges Retro-Wochenende einlegen und ein paar alte Perlen auspacken.

Weil wir heute etwas ausgedünnt sind, war's das auch schon. Lasst euch nicht von fiesen Keimen erwischen oder wenn es schon zu spät ist: Gute Besserung! Genießt die freie Zeit oder haltet gut durch, falls ihr arbeiten müsst.

