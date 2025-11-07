Call of Duty Black Ops 7 Download-Größe bekannt: Wird wieder riesengroß und es nimmt wohl auch kein Ende

Räumt schon mal auf, CoD hat einiges im Gepäck.

Alle Jahre wieder: Das neue Call of Duty erscheint in genau einer Woche und wir kennen wohl bereits die Downloadgröße. Oder besser gesagt: Wir kennen das untere Ende, denn wie bei dem Franchise üblich gibt es eine ganze Reihe von Packs. Wir schlüsseln das für euch auf und werfen auch einen Blick auf den Vorgänger.

Call of Duty Black Ops 7-Downloadgröße: Das wissen wir bereits

Wie üblich kommen die ersten Infos zur Größe für Call of Duty: Black Ops 7 nicht von ganz offizieller Seite, sondern von PlayStation Game Size. In einem X/Twitter-Post teilt der Account folgende Zahlen:

Downloadgröße: 96,677 GB

96,677 GB Version: 01.085 (HQ)

01.085 (HQ) Koop-Kampagnen-Paket: 15,594 GB

15,594 GB Warzone Pack (01.020): 19,734 GB

1:58 Battlefield 6 veröffentlicht kurz vor dem Launch einen Live-Action-Trailer, der gleich zu Beginn Call of Duty auf die Schippe nimmt

Räumt aber lieber schon mal etwas mehr Platz auf eurer Konsole frei, denn da dürfte erfahrungsgemäß noch Folgendes dazukommen: Die rund 96 GB dürften nur das Basispaket mit dem Hub und dem Shared Content beinhalten, das ihr grundsätzlich immer zum Zocken braucht.

Bei Black Ops 6 waren dafür zwei einzelne Pakete gelistet mit 21,74 GB und noch mal 67,16 GB obendrauf. Die Größe fällt hier also ähnlich aus.

Daneben dürften noch Multiplayer- und Zombies-Packs dazukommen. Außerdem ist fraglich, ob neben dem Koop-Kampagnen-Paket nicht noch ein Kampagnen-Pack hinzukommt. Auch bei Black Ops 6 waren es für die Kampagne zwei einzelne Pakete mit je rund 17 GB und 21,5 GB. Für Multiplayer und Zombies waren dann noch mal 38 GB fällig.

Hier findet ihr jede Menge weitere Infos zum neuen CoD:

Praktisch ist natürlich, dass ihr alles runterschmeißen könnt, was ihr nicht braucht, gerade beispielsweise die Kampagne, nachdem ihr sie durchgezockt habt. Trotzdem ist der gesamte Umfang gigantisch und kann auch mal unübersichtlich werden.

Wie verlässlich sind die Infos eigentlich? PlayStation Game Size hat sich in der Vergangenheit als sehr zuverlässige Quelle erwiesen, aber bedenkt, dass es zum Release oder je nach Plattform auch noch mal Abweichungen geben kann. In diesem Fall fällt das aber so oder so nicht so stark ins Gewicht, da wir die Gesamtgröße für wirklich alle Inhalte eben noch nicht kennen.

Vermutlich hattet ihr mit einer solchen Größenordnung gerechnet? Wie handhabt ihr es mit den Paketen bei CoD normalerweise?