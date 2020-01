Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Heute erscheint mit Dragon Ball Z: Kakarot ein echter Brocken, schließlich braucht ihr bis zum Ende gut und gerne 40 Stunden. Was gibt es da besseres als zwei freie Tage, an denen wir in aller Ruhe zocken können.

Wie immer verraten wir euch hier im Artikel was die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt und wollen natürlich auch von euch wissen, welche Spiele im Laufwerk eurer Konsole oder dem PC landen.

Das zockt die Redaktion

Den Start machen Basti und Hannes, die sich bereits seit Wochen auf den Release von Dragon Ball Z: Kakarot freuen und im Spiel einen Teil ihrer Kindheit erneut erleben möchten. Meine Eindrücke nach über 20 Spielstunden hab ich euch übrigens in einem Artikel zusammengefasst. Den ausführlichen Test zum Spiel gibt es dann am Montag.

Tobi hingegen kann mit dem beliebten Anime eher wenig anfangen und zockt derweil "gemütlich" eine Runde Mario Kart 8 Deluxe. Die spaßige Raserei mit dem berühmten italienischen Klempner geht schließlich immer.

Max ist wie bereits in der vergangenen Woche mit Disco Elysium beschäftigt und bislang sehr angetan vom Rollenspiel der ganz besonderen Sorte. Auch Hannes hat den 2019er Überraschungshit in dieser Woche beendet und ist voll des Lobes.

Bei Nasti bekommt die Hardware am Wochenende mal eine Auszeit. Stattdessen wird Four Souls, das Kartenspiel zu The Binding of Isaac gespielt. Falls ihr euch übrigens für Brettspiele interessiert, hat Tobi in einem Artikel seine aktuellen Brettspieltipps aufgelistet.

Und bei mir (Dennis), wie sollte es auch anders sein, steht die freien Tage über weiterhin Dragon Ball Z: Kakarot auf dem Plan. Ist Boo besiegt, die Erde gerettet, folgt im Test mein abschließendes Fazit zum Spiel. In meinem Ersteindruck zu Kakarot gehe ich schon mal auf einige Stärken und Schwächen des Spiels ein.

Ihr seid an der Reihe: Was zockt ihr am Wochenende?