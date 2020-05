Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wieder mal neigt sich eine Woche dem Ende zu und die Vorfreude auf die zwei freien Wochenendtage sind groß. Wie viele von euch werden auch wir wieder die Konsolen glühen lassen und uns den ein oder anderen Titel zu Gemüte führen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Linda ist am Wochenende viel unterwegs und wird sich dementsprechend ihre Switch in den Rucksack packen. Und auf der ist aktuell immer noch Animal Crossing: New Horizons ihr absoluter Favorit, Lindas Insel wächst und gedeiht prächtig. Möge ihr das Wochenende gute Rübenpreise bescheren.

Ann-Kathrin ist immer noch im Elder Scrolls-Fieber, wird die Welten von ESO aber an diesem Wochenende verlassen und anstatt dessen eine ausgiebige Runde im mittlerweile schon fast neun Jahre alten The Elder Scrolls 5: Skyrim drehen. Der Grund: Sie vermisst den Schnee in ESO - zumindest in der Menge, wie sie Skyrim bietet. Und das im Sommer!

Kollege Dennis hat sich für Samstag und Sonntag gleich zwei Spiele auf die To-Do-Liste gepackt. Zum einen schaut er sich das durchgeknallte Saints Row The: Third Remastered an und wird dann weiter die Schulbank drücken. Virtuell natürlich in Persona 5 Royal. Und da gibt es ja auch abseits der Penne genug zu tun.

Düstere Gemäuer und neue NES-Spiele

Nasti braucht auf der Konsole offenbar einen Kontrast zum (hoffentlich) sonnigen Wochenende und stürzt sich in die düsteren Gemäuer von Darkest Dungeon. Das Indie-Rollenspiel hat es ihr angetan, vor allem wegen seiner Gnadenlosigkeit.

Gnadenlos geht es auch bei Leroy zu. Gnadenlos nostalgisch natürlich. Er hat nämlich sein altes NES entstaubt und wird Micro Mages ins Modulfach schieben. Das Spiel ist übrigens jünger als es möglicherweise klingt und wurde erst vor zwei Jahren veröffentlicht.

Und ich (Tobi) werde mich an diesem Wochenende ebenfalls wieder Animal Crossing: New Horizons widmen. Im Gegensatz zu den Kollegen hinke ich immer noch etwas hinterher, aber immerhin kann ich mittlerweile Aufgänge und Brücken bauen! Wenn dann noch etwas Zeit bleibt, werde ich hoffentlich endlich auch meinen Durchgang mit The Last of Us Remastered beenden können. Der dauert jetzt nämlich schon länger als geplant, unter anderem wegen einer ziemlich fiesen Stelle fast zu Beginn des Spiels.

Habt eine schöne freie Zeit, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund! Was zockt ihr denn so am Wochenende?