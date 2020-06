Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unserer Empfehlungen

Eine der wohl spannendsten Wochen des Jahres neigt sich dem Ende entgegen. Nicht nur haben wir endlich einen ersten Blick auf die PS5 und einige ihrere Spiele erhaschen können, auch durften wir euch endlich sagen, wie uns The Last of Us 2 gefallen hat. Glaubt uns, die Zeit des Schweigens fällt uns nicht immer leicht.

Abschließend wollen wir euch natürlich wie immer verraten, was die GamePros die freien Tage über spielen. Verratet uns doch auch in den Kommentaren, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Was Tobi zockt, erkennt ihr schon oben am Vorschaubild. Nachdem gestern mit Horizon: Forbidden West die nächste Geschichte rund um Heldin Aloy angekündigt wurde, will sich Tobi wieder in die postapokalyptische Stimmung des Vorgängers versetzen.

Ebenfalls in die Postapokalypse geht es wohl für Rae, die sich The Last of Us Part 2 schnappt. Aufgrund der düsteren Rachegeschichte muss jedoch ein weit friedvollerer Kontrast her. Welches Spiel passt hier besser als Animal Crossing: New Horizons? Findet sie abseits der beiden Spiele noch ein wenig Zeit, wird eine Runde Warzone gezockt.

Hannes ist derweil weiterhin mit Bug Fables beschäftigt - und weiterhin sehr begeistert. Nach der GTA 5-Ankündigung für die PS5 will er zudem Rockstars Open World-Brocken wieder anpacken.

Mein Social Media-Kollege Max schnappt sich wie bereits die Woche zuvor Mirrors Edge Catalyst und rennt mit Heldin Faith über die Dächer. Nebenbei will er Destiny 2 mal wieder einen Besuch abstatten. Seit dieser Woche wissen wir übrigens, dass ein dritter Teil wohl noch in weiter Ferne liegt, der Fokus der Entwickler voll und ganz auf Teil 2 ruht.

Bei Linda und mir (Dennis) wird auch an diesem Wochenende weiterhin The Last of Us 2 in der PS4 rotieren. Nachdem wir das Spiel auf "normal" beendet haben, lassen wir uns jetzt in einem schweren Schwierigkeitsgrad alle Zeit der Welt, um nochmal jeden Winkel der Spielwelt zu erkunden und gut versteckte Inhalte zu entdecken. Von denen gibt es nämlich so einige.

Wir wünschen euch alle eine schöne Zeit, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund! Verratet uns natürlich wie immer gerne, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.