Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, möchten wir euch auch in dieser Woche wieder verraten, was wir, also die GamePro-Redaktion über das Wochenende spielt. Natürlich würden wir uns wie immer freuen wenn ihr uns verratet, welches Spiel bei euch aktuell in der Konsole rotiert. In dem Sinne: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Diese Woche steht bei vielen von uns ein Old School-Wochenende an, weshalb es nicht besser passt als mit unserem Retro-Freund und Social Video-Experten Leroy anzufangen. Er will nämlich gleich zwei Nintendo-Klassiker spielen. Einmal Metroid: Zero Mission auf seinem schicken Game Boy Micro und den N64-Hit Mario Party 2.

Retro in Neuform heißt es bei Tobi und Max. Die beiden schwelgen in Erinnerungen und skaten sich durch das Tony Hawk's Pro Skater-Remake. Wie gut das geworden ist, verrät euch Tobi übrigens in seinem Test:

51 6 Mehr zum Thema Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 im Test: Wie früher, nur in schön

Kurios und alt wird es bei Hannes. Der spielt nämlich auf der Switch den Port eines alten, verschollenen PS1-RPGs namens Moon. Das Spiel ist niemals im Westen erschienen und war die große Inspirationsquelle für die Entwicklung von Undertale. Wenn es dann doch etwas actionreicher werden soll, zieht Hannes das Superhelden-Kostüm an und kämpft Seite an Seite mit Marvel's Avengers. Was er übrigens von der Einzelspieler-Kampagner hält, könnt ihr hier nachlesen:

40 2 Mehr zum Thema Marvel’s Avengers im Test - Heldenhafter als erwartet

Bei Linda wird es ebenfalls ein erstes Treffen mit den Avengers geben, wenn sie das Spiel am Wochenende mal startet. Daneben entspannt sie sich bei einer Runde Spiritfarer und geleitet die Seelen der Verstorbenen auf ihrer letzten Reise. Auch mit Toten oder besser gesagt Untoten schlägt sich SEO-Experte und ehemaliger GamePro-Kollege Mirco herum. Er wollte euch unbedingt mitteilen, dass er am Wochenende Days Gone spielt.

Und zu guter Letzt bin ich (Basti) noch an der Reihe. Bei mir steht, wie seit einigen Wochen ganz weit oben Fall Guys auf der Liste. Ich werde nicht aufgeben bis ich endlich die Platin erreicht habe – irgendwann schaffe ich das. Darüber hinaus steht die Xbox One bereit, um die zweite Episode von Tell Me Why zu erleben. Ich bin sehr gespannt, wo die Geschichte hingeht. Und wenn es actionreich sein soll, gibt es immer noch die Avengers-Kampagne.

So, das war's von uns. Habt wie immer ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund!