Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Der Start in diesen Artikel mit "eine weitere turbulente Woche neigt sich dem Ende entgegen" wird auch diesmal nicht alt, blicken wir auf die Ereignisse rund um Microsoft und Bethesda zurück. Bevor wir aber die Tastatur beiseite schieben, wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele die GamePro-Redaktion die freien Tage über beschäftigen.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Games euch im September 2020 beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Unser Spiel der Woche, und das werdet ihr schnell feststellen, ist Hades auf der Nintendo Switch. Das Roguelike von Entwickler Supergiant Games (Bastion, Transistor) hat tatsächlich jeden einzelnen von uns in seinen Bann gezogen.

Und da es passt, fange ich (Dennis) diesmal gleich mit meinen Spielen fürs Wochenende an. Ich werde mich ganz in die griechische Mythologie des Spiels stürzen, um für euch Anfang kommender Woche einen GamePro-Test zu schreiben. Dann erfahrt ihr auch, wie sich das Spiel in direkter Konkurrenz zu Spelunky 2 schlägt.

Bei Kollege Basti steht neben Hades weiter Fall Guys in der Gunst der Stunde ganz, ganz weit oben. Das Multiplayer-Spiel hat Mitte September endlich die nötige Abwechslung spendiert bekommen. Die Kehrseite für unseren Volo: die Platin wird durch die Neuerungen nicht gerade leichter.

Und meine Kolleginnen Linda und Rae kann ich in dieser Woche gleich zusammenfassen. Beide zocken - wer hätte es gedacht - ebenfalls Hades. Im Multiplayer wollen sie sich aber auch gemeinsam in das SciFi-Universum von Destiny 2 stürzen. Ein wenig Training vor der großen Erweiterung "Jenseits des Lichts" kann schließlich nicht schaden.

Gerne würde ich euch auch erzählen was die restliche GamePro-Crew bestehend aus Hannes, Tobi, Max und Marcus spielen. Allerdings sind die Vier heute noch nicht in der Redaktion aufgetaucht - was unter anderem daran liegen könnte, dass sie Urlaub haben. Es sei ihnen gegönnt.

Euch wie immer ein tolles Wochenende, bleibt gesund und munter und verratet uns, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.