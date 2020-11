Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Mit der Xbox Series X und der Series S ist in dieser Woche die neue Konsolengeneration gestartet und wenn ihr euch die Konsolen bereits schnappen konntet, hoffen wir, dass ihr schon gute Erfahrungen gesammelt habt.

Wie immer möchten wir euch zum Start ins Wochenende verraten, was die Redaktion die freien Tage über spielt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele euch aktuell beschäftigen und welches vielleicht euer erstes Game auf der neuen Konsolengeneration ist.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start macht Linda, bei der eine gemütliche Runde Warzone mittlerweile zum Wochenende dazugehört wie die Extraportion Schlaf. In erster Linie will sie sich aber Zeit für Sackboy: A big Adventure nehmen, das sie aktuell auf der PS5 testet. Ihre Eindrücke vom Jump&Run lest ihr dann in der kommenden Woche im Test.

Bei Tobi geht es am Wochenende mit CoD Black Ops: Cold War weiter. Nachdem er in seinem Test ohne Wertung bereits seine Eindrücke zum Spiel verraten hat, wird an diesem Wochenende noch einmal ausführlich in den Multiplayer-Modus reingespielt. Neben der Shooter-Action wird dank Game Pass Tetris Effect Connected gespielt.

Cold War landet auch bei Kai in der Konsole, der sich ebenfalls die Kampagne vorgenommen hat. Für mehr Next Gen-Feeling wirft er zudem die die Special Edition von Devil May Cry 5 in seine Xbox Series X. Vom 120-Hz-Modus ist er bislang sehr (!) angetan.

Basti hingegen schwingt sich als großer Spidey-Fan mit Miles Morales durch die winterlichen New Yorker Straßenschluchten. Das große Ziel für unseren Trophäensammler ist natürlich die recht leichte Platin. Aber auch die Switch kommt am Wochenende zum Einsatz. Hier darf er schon in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung reinschauen. Wie die Vorgeschichte zu Zelda: Breath of the Wild abschneidet, erfahrt ihr dann in der kommenden Woche.

Und bei Max steht am Wochenende die neue Destiny 2-Erweiterung Beyond Light auf dem Plan, in die er sich mit Rae stürzen wird. Nebenbei wird auch noch die ein oder andere Runde Warzone gezockt.

Bei mir (Dennis) steht das Wochenende ganz im Zeichen von Demon's Souls, damit ich euch dann in der kommenden Woche verraten kann, ob sich das Remake zum Launch der PS5 lohnt. Und zwar nicht nur für Core-Fans, sondern auch für diejenigen unter euch, die um Souls-Spiele bislang einen weiten Bogen gemacht haben. Und für ein wenig Entspannung zwischendurch wird Astro´s Playroom gespielt.

Habt ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß beim zocken und am allerwichtigsten, bleibt gesund.