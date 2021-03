Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Linda greift in Littlewood einer kleinen Stadt unter die Arme, nachdem sie sich von Hannes mit dem Spiel hat anstecken lassen. Der Indie-Titel, der aktuell auf Steam erhältlich ist, setzt nämlich da an, wo viele Spiele aufhören: Nach der Rettung der Welt. Linda wird demnach auf dem Feld ackern, Angeln, Bergbau betreiben und sich mit den Bewohnern anfreunden. Damit erinnert Littlewood an Stardew Valley, allerdings wird dort nicht das Schwert geschwungen.

Dagegen nimmt Dennis sich den neuen PS Plus-Titel Maquette auf der PS5 vor. Das Rätselspiel greift auf eine rekursive Spielmechanik zurück, mit der wir zum Beispiel in einer Modellwelt ein Hindernis bewegen, das sich dadurch wiederum in einer anderen Welt auf die gleiche Weise bewegt. Begleitet wird das Ganze mit einer Liebesgeschichte und einem Soundtrack, der es Dennis angetan hat:

Da Maquette ein recht kurzes Spiel ist, wird sich Dennis noch Assassin's Creed Valhalla vorknöpfen. Wobei es ihm da weniger um brachiale Kämpfe geht. Er genießt lieber bei einem Ausritt die schönen Spielwelt und entspannt bei ein paar Runden Örlog.

Bei Rae steht stattdessen die neue Season von Call of Duty Black Ops: Cold War und Warzone an. Abseits der Multiplayer-Gefechte wagt sie sich zudem in die eisige Kälte von The Long Dark. Nachdem sie bisher nur den Survival-Mode gespielt hat, ist jetzt die Story dran, die bisher aus drei Episoden besteht. Vielleicht fällt ihr aber noch ein anderes Survival-Spiel ein, das sie testen kann.

Die Demo von Outriders stand bei Tobi bereits letzte Woche auf dem Plan. Dieses Wochenende wird sich auch Hannes den Third Person-Shooter geben, um am Ende alle vier Klassen einmal auszuprobieren. Falls ihr auch mal in Outriders reinschnuppern wollt, haben wir hier alle Infos zur Demo für euch, die übrigens auch einen Patch erhält:

35 1 Mehr zum Thema Outriders-Demo: Uhrzeit, Download-Größe, Inhalte und alle anderen Infos

Tobi geht es dieses Mal etwas gemütlicher an. Er spielt ebenfalls Maquette und baut sich in Stardew Valley eine Farm auf. Angefixt durch Hannes' Kolumne, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine neue Farm sei, hat er die beliebte Farming-Simulation auf seiner Nintendo Switch wiederentdeckt.

Und auch ich (Annika) werde mich in die Rätselwelt von Maquette begeben. Mein Fokus liegt dieses Wochenende aber auf Kona, das nur noch wenige Tage im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Das nehme ich zum Anlass, um das Adventure endlich nachzuholen, in dem ich als Privatdetektiv in Nordkanada mysteriöse Ereignisse untersuche.

Da war's von uns. Wie sieht es bei euch dieses Wochenende aus? Habt euch schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.