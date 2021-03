Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Hannes schnappt sich die freien Tage über mit Loop Hero neben Valheim den Steam-Hit schlechthin. Beim Indiespiel in Pixeloptik handelt es sich um ein Roguelite der ganz besonderen Sorte. Hier steuert und kämpft ihr nicht selbst, sondern seid vielmehr der Stratege und Manager eures Helden. Zu einer Umsetzung für Konsolen gibt es leider noch keine Infos, wir halten euch aber auf dem Laufenden und haben bereits bei Publisher Devolver nachgefragt.

Annika hingegen stellt sich weiter ihren Ängsten. In ihrer Kolumne zur Resident Evil-Themenwoche hat sie schon beschrieben, wie sie sich allmählich dem Horror annähern möchte. Damit das auch gelingt und sie Village im Mai nicht nach zehn Minuten deinstalliert, schnappt sie sich am Wochenende Blair Witch.

Bei Tobi steht in den kommenden Tagen der Hardware-Test des neuen Wireless Headsets für die Xbox Series X/s an. Um ordentlich Sound auf die Ohren zu bekommen werden unter anderem Halo 5, The Medium und Forza Horizon 4 gespielt.

Max' Spieleauswahl ist da ein wenig kleiner. Apex Legends und Mortal Shell sollen es sein. Beim Soulslike ist es bereits der zweite Versuch, nachdem er mit der PS4-Version nicht so recht warm geworden ist. Auf der PS5 mag er das Spiel mittlerweile aber sehr, was auch daran liegt, dass das Spiel enorm von der höheren Framerate auf 60 fps profitiert. Manchmal sind es eben die kleinen technischen Dinge, die schon den Unterschied ausmachen.

Social-Kollegin Irina ist weiter voll und ganz mit Genshin Impact beschäftigt. Zur Vorbereitung auf das kommende Woche startende neue Event, will sie sich am Wochenende ein wenig einspielen.

Rae ist hingegen weiter mit Warzone und Cold War beschäftigt, obwohl sie sich ja eigentlich von beiden Spielen lösen und mal ein Survival-Game spielen wollte. Die Chancen stehen aber gut, dass entweder eine erste Runde Valheim gespielt wird oder mal wieder Don't Starve den Weg auf die Konsole findet.

Und meine Wenigkeit (Dennis), der eigentlich (!) in seinem Urlaub 13 Sentinels und Yakuza: Lika a Dragon weiterspielen wollte, ist komplett in Assassin's Creed Valhalla bei Örlög versumpft. Das Schlimme: Außer in der Welt umherziehen und dieses Minispiel spielen mache ich nichts. Nichts! Und das, obwohl zwei so gute Spiele auf mich warten. Ich weiß ja auch nicht.

GamePro bei #ChoosetoChallenge

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war am Montag International Women's Day (und einer der wenigen Feiertage, die wir in Berlin haben!). Im Rahmen dessen haben unsere Chefredakteurin Rae und unsere Video-Kollegin Ann-Kathrin bei einer von Xbox DACH initiierten Aktion teilgenommen, um noch einmal zu betonen: Gaming ist für alle.

Das Video könnt ihr euch hier angucken:

Link zum Twitter-Inhalt

Gemeinsam haben wir uns der #ChooseToChallenge angeschlossen und die Hand gehoben, für ein besseres Miteinander und für das Versprechen, weiter daran zu arbeiten, GamePro.de zu einem Ort zu machen, an dem sich alle Spieler*innen wohl fühlen können.

Link zum Twitter-Inhalt

Das war's von uns. Habt ein schönes Wochenende und wie immer ganz wichtig, bleibt gesund und munter.