Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Bei vielen von uns steht das kommende Wochenende auch beim Zocken ganz im Zeichen der Entspannung. Linda und auch Irina schnappen sich daher die humorvolle Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital, die ihr übrigens auch im Xbox Game Pass findet. Irina zieht es zudem wieder in Genshin Impact.

Sogar noch gemütlicher geht es bei Annika zur Sache, die sich die Lebenssimulation Cozy Grove schnappt, die nach allem was ich bislang mitbekommen habe wohl noch relaxter ist als Animal Crossing: New Horizons. Ihre Eindrücke wird sie euch übrigens in ihrem ersten GamePro-Test verraten, der in der zweiten April-Woche erscheint.

Weit turbulenter geht es hingegen bei Hannes zu, der sich The Outer Worlds schnappt. Dass er sich ausgerechnet jetzt das Sci-Fi-Rollenspiel installiert hat, liegt übrigens am jüngsten Update für PS5 und Xbox Series X, welches die Framerate auf 60 fps nach oben schraubt. Doch bei einem Spiel soll es am Wochenende nicht bleiben. Nachdem Tobi und ich so fasziniert von It Takes Two waren, will er sich ebenfalls ins Koop-Abenteuer stürzen.

Tobi hat das neue Spiel der A Way Out-Macher Hazelight übrigens so gut gefallen, dass er die freien Tage über einen neuen Durchlauf startet. Diesmal jedoch in der Rolle von Cody. Langweilig dürfte es ihm dabei definitiv nicht werden, auch, da beide Figuren über die gut zwölf Stunden Spielzeit eigene Fähigkeiten besitzen. Falls ihr mehr über das Spiel wissen wollt, schaut gerne in unseren ausführlichen Test:

53 6 Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One

Rae zieht es am Wochenende natürlich wieder in Cold War. Mittlerweile hat sie jedoch mit Cozy Grove und No Man's Sky ein weit entspannteres Kontrastprogramm gefunden. Kaum gegensätzlicher könnten auch die Spiele von Max nicht sein. Unser Social Media-Experte will zum einen das Eisenbanner-Event aus Destiny 2 mitnehmen, zum anderen mit Persona 5 eines der besten JRPGs aller Zeiten nachholen.

Ich (Dennis) werde mir am Wochenende vor der Testphase kommende Woche erneut die Demo von Outriders vornehmen, mir neben dem Pyromancer eine zweite Klasse rauspicken. Und da es frisch im Game Pass erschienen ist, will ich nochmal Octopath Traveler von vorn starten. Zwar hab ich die Switch-Version schon einige Stunden gespielt, das so einzigartige JRPG aber noch nicht beendet. Wer weiß, vielleicht gelingt es diesmal.

Das wars in dieser Woche von uns, habt ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß mit euren Games und bleibt gesund und munter.