Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht Linda, die sich für die freien Tage ein schönes Kontrastprogramm herausgesucht hat. So wird die humorvolle Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital auf der Switch gezockt und die wöchentliche Runde Warzone darf natürlich auch nicht fehlen.

Tobi hingegen hat sich Outriders vorgenommen. Zwar hat er erst gestern über die Demo-Inhalte hinausgespielt, mit seinem Technomancer samt Schadensbonus für sein Scharfschützengewehr pflügt er sich aber schon gut durch die außerirdischen Horden. Max ist im Loot-Shooter sogar schon um einiges weiter, hat die Story abgeschlossen, die ihm zum Ende hin sogar gut gefallen hat und widmet sich jetzt dem Endgame-Content.

Irina macht in dieser Woche eine Pause von Genshin Impact und schnappt sich eins der besten Rollenspiele aller Zeiten: Final Fantasy 6. Das Ganze hat auch einen Grund. Beim Stöbern und Schreiben unserer persönlichen Nintendo Top 150 hat sie Lindas Beitrag zum Spiel gelesen und wurde daran erinnert, dass sie das Meisterwerk schon lange nachholen wollte.

Unser Neuzugang Eleen ist weiter mit Nier: Automata beschäftigt und sagt "die Musik allein reicht schon, um mich zum weiterspielen zu bewegen." Ich glaube, alle Fans können da nur mit dem Kopf nicken. Der Soundtrack ist wahrlich einzigartig. Bald erscheint bekanntlich das Remake des Vorgängers und was euch da erwartet, könnt ihr hier nachlesen:

Rae will sich die freien Tage über von Call of Duty lösen und zur Vorbereitung auf die Neuauflage eine ihrer liebsten Reihen ein wenig Mass Effect Andromeda spielen. Annika lässt es in Sims 4 etwas ruhiger angehen. Hier hat sie wieder ihren Endlosspielstand ausgekramt.

Und bei mir (Dennis) wird weiter Oddworld: Soulstorm gespielt. Mittlerweile bin ich in Kapitel 13 angekommen und sag's mal so, ein Fan vom Spiel werde ich wohl nicht mehr. Zwar kommt die Nostalgie super durch und die ersten Kapitel waren durchaus spaßig. Ich kann mich aber nicht erinnern, in letzter Zeit bei einem Spiel unter anderem aufgrund der hakeligen Steuerung und der fiesen Bugs so geflucht zu haben.

Und das wars auch schon wieder von uns, euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.