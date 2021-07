Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen werden. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr übers kommende Wochenende zockt.

Daher wie immer an dieser Stelle die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Rae, die weiterhin große Freude an Sea of Thieves hat, das sie aktuell zusammen mit Annika spielt. Neben dem Piratenabenteuer und einer gelegentlichen Runde Griftlands will sie aber die meiste Zeit mit Apple Arcade verbringen. Hier hat sie sich den kostenlosen Probemonat geholt und testet sich durch die Spiele. Wollt ihr übrigens mehr über den Service erfahren, schaut gerne in unsere Übersicht:

6 1 Mehr zum Thema Apple Arcade: Alle Infos zum Spieleservice

Max ist bekannt dafür, dass er nach größeren Updates immer mal wieder gerne in Fallout 76 reinschaut. So auch an diesem Wochenende. Das Online-Rollenspiel hat eine frische Story-Erweiterung spendiert bekommen und ob die taugt, das will er herausfinden.

Hannes hingegen ist weiter von The Wild at Heart fasziniert, das er sich aus dem Xbox Game Pass gefischt hat. Dem Pikmin-artigen Abenteuerspiel will er samt seiner Armee aus Spritelings und Emberlings auch die letzten Geheimnisse entlocken.

Linda ist bei ihrem großen Souls-Marathon endlich bei meinem Lieblingsspiel Demon's Souls angekommen, das jetzt in ihrer PS5 rotiert. Wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss ...

Etwas entspannter geht es bei Eleen zur Sache. Zelda: Breath of the Wild steht auf dem Plan, das sie nach langer Auszeit wieder von vorn angefangen hat. Den größten Part ihrer spielerischen Freizeit will sie aber mit Metahuman verbringen. Das Tool von Epic Games ist ein Character Editor, mit dem ihr fotorealistische Figuren kostenlos und schnell erstellen könnt.

Wortwörtlich rasant geht es bei Annika zur Sache. Nach unserer gestrigen Koop-Session in F1 2021 - den Test bekommt ihr von mir Anfang kommender Woche - will sie als F1-Neuling Suzuka trainieren und mich zu einem Duell herausfordern. Ich bin gespannt! Zwischendurch will sie aber auch mit Rae Sea of Thieves spielen und Naruto to Boruto: Shinobi Striker hat sie nach dem Anime ebenfalls gepackt.

Und bei mir als größten F1-Fan unter der Sonne geht es in Codemasters erstem Spiel unter EA ebenfalls ins virtuelle Cockpit. Den neuen Story-Modus Braking Point hab ich bereits durch und aktuell steht der überarbeitete My Team-Modus an. Zur Abwechslung werde ich weiter FTL spielen, ein Wochenende ohne Roguelike, das darf schließlich nicht sein.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und habt ganz viel Spaß mit euren Spielen.