Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Freitag, ihr Lieben! Ihr wisst was das bedeutet, es wird über die Spiele gequatscht, die uns aktuell die Freizeit versüßen. Und wie immer seid auch ihr gefragt, könnt uns und der GamePro-Community verraten, welche Games euch aktuell beschäftigen. Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Rae und dem Spiel, das fast die gesamte GamePro-Redaktion seit über einer Woche rauf und runter spielt: Rainbow Six Extraction. Zwar mangelt es dem Koop-Shooter wie Tobi im Test anmerkt an Abwechslung, dafür machen das kooperative Miteinander gepaart mit dem motivierenden Fortschritt mächtig Laune. Rae will jetzt das Wochenende über noch den letzten Operator freischalten, sich aber auch in Halo Infinite im Ranked-Modus weiter verbessern. Zur Abwechslung werden dann in Pupperazzi, das jetzt übrigens im Game Pass ist, ein paar Hunde fotografiert.

Auch Annika will sich die freien Tage über weiter in Rainbow Six Extraction an Aliens ranschleichen, nebenbei aber auch in die Closed Beta von Die Siedler schauen, bei der sie nach Maurice' vernichtender Preview aber keine allzu hohen Erwartungen mehr hat. Dafür hat sie aber umso höhere Erwartungen an den ersten Teil des Year 2 Content von Hitman 3, den sie ebenfalls spielen will.

Bei unseren Socials ist Irina auf den Dead Cells Hypetrain aufgesprungen und hat das Roguelike sofort ins Herz geschlossen und schon den Endboss besiegt. Am Wochenende will sie noch ein paar Runs machen, um weitere Fähigkeiten und Waffen freizuschalten.

Kollege Max schnappt sich nach etwas längerer Auszeit mit For Honor sein Lieblingsspiel, in das er schon tausende Stunden gesteckt hat. Season 6 steht vor der Tür und da ein, wie er sagt, cooler neuer Charakter angekündigt wurde, will er sich schon ein wenig aufwärmen.

Hannes, der Baby-bedingt in den wenigen Pausen nur Mobile-Spiele zockt, schnappt sich AFK Arena. Das nach ihm übrigens deutlich besser sein soll als der Ruf des RPG. Außerdem spielt er wie vergangene Woche noch Ulala Idle Adventure.

Da Tobi und Eleen heute nicht "im Büro" sind, kommen wir zu mir (Dennis). Ich werde mich ab heute in Dying Light 2 stürzen, um euch pünktlich zum Fall des Embargo einen ausführlichen Eindruck vom Open World-Zombiespiel geben zu können.

Ihr Lieben, habt ein paar schöne freie Tage, viel Spaß beim zocken und bleibt mir gesund!