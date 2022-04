Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ein neues Wochenende steht an und wie gewohnt wollen wir euch verraten, welche Spiele bei uns über die freien Tage in der Konsole landen. Aber natürlich soll es nicht nur um unsere Spiele-Eskapaden gehen, sondern wir wollen auch von euch wieder wissen: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start legt Linda hin, die sich ein wenig Abwechslung von Elden Ring gönnen will, indem sie... ein anderes Soulsborne-Spiel zockt. Diesmal soll es Bloodborne sein, dessen Ästhetik Linda einfach gerne mag.

Annika nimmt sich über die freien Tage Life is Strange: True Colors vor, das diesen Monat in den Xbox Game Pass gewandert ist. Sie weiß zwar noch nicht, wie viel Zeit sie zum Spielen finden wird, genießt den Soundtrack des Spiels aber schon jetzt in vollen Zügen.

Hannes hat sich derweil etwas mehr vorgenommen und will endlich mal seine angefangenen Spiele weiterbringen. Auf der Liste steht dabei neben Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Triangle Strategy auch Tiny Tina's Wonderlands, bei dem Hannes endlich den letzten Teil der Oberwelt erreicht hat und sich darauf freut, danach das Endgame auszuprobieren.



Auch den ersten DLC, der frisch erschienen ist, muss er noch anspielen:

Rae will sich derweil eigentlich einige Siege in Fortnite sichern, ob das aber was wird, ist fragwürdig, denn auch ihr Steam Deck ist frisch mit der Post angekommen. Die Freude über die neue Konsole ist natürlich umso größer, weil ihr Exemplar eigentlich erst in ein paar Monaten ankommen sollte, wenn Community-Mod Aldred nicht angeboten hätte, seine Vorbestellung zu tauschen. Jetzt ist Rae erstmal damit beschäftigt, über's wochenende ihre Steambibliothek aus über 1.000 (!) Spiele zu durchforsten.

Und ich (Eleen) werde entspannt weiter den Verbotenen Westen in Horizon Forbidden West erkunden, auch wenn mich der Stealth-Nerf des letzten Updates etwas missmutig macht, weil ich einfach zu gern schleiche.

Und nun seid ihr natürlich wieder gefragt: Verratet uns doch, was ihr die freien Tage über zockt!