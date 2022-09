Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, da haben wir’s doch wieder einmal geschafft: Das Wochenende steht vor der Tür und hat für die meisten von uns viel Freizeit im Gepäck. Außerdem ist großflächiges Schmuddelwetter angesagt, das geradezu einlädt, unsere freien Stunden in Videospielen zu versenken. Wir teilen wie immer unsere Empfehlungen mit euch und sind neugierig zu hören, in welche Titel ihr euch stürzt.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht heute Annika, die vor Freude im Kreis springt, weil endlich ihr Steam Deck angekommen ist. Besonders gerne möchte sie auf dem Handheld in Point&Click-Adventures eintauchen. Während einer langen Zugfahrt wird sie sich gleich mal Broken Sword: Shadow of the Templars vornehmen und sich eine geballte Ladung Nostalgie gönnen. Daneben soll es aber auch mit Disney Dreamlight Valley weitergehen.

Auch Linda plant spieletechnisch ein eher gemütliches Wochenende. Sie wird sich nämlich Potion Permit schnappen. Der süße Titel wirkt wie eine Mischung aus Zelda und Moonlighter, nur dass wir dabei mit Alchemie Kranke heilen. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Bei Tobi geht es an den freien Tagen etwas actionreicher zu. Damit ist nicht unbedingt der Familienbesuch gemeint, den er erwartet, sondern vor allem die Beta von Modern Warfare 2. Denn für diese will er sich trotz seiner anderen Pläne Zeit nehmen. Hier findet ihr alle Infos zur Beta. Bleibt bei Tobi dann noch Zeit, so wird in You Suck at Parking wieder (mehr oder weniger) ordentlich eingeparkt. Warum es Tobi You Suck at Parking angetan hat, könnt ihr hier lesen:

8 3 Mehr zum Thema You Suck at Parking ist meine absolute Game Pass-Empfehlung der Woche!

Basti lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, in die Modern Warfare 2-Beta reinzuschauen. Bei ihm stehen zudem noch drei andere Spiele auf dem Programm. Er will sich die Demo von Valkyrie Elysium anschauen und außerdem mit Splatoon 3 weitermachen. Das Tintenfisch-Fieber hat ihn nämlich voll erwischt. Die Story-Missionen des Singleplayers gefallen ihm richtig gut und dazwischen gibt’s ein paar Ründchen Multiplayer. Und da wir gerade bei Mulitplayer sind: Bei Fall Guys ist Season 2 gestartet und da lässt es sich Profi-Bohne Basti natürlich nicht nehmen, sich ins Getümmel zu stürzen.

Dasselbe gilt für mich (Samara), obwohl meine Skills in dem chaotischen Partyspiel sicher um Längen nicht mit Bastis mithalten können. Ich freue mich außerdem darauf, meine Reise in Nioh 2 fortzusetzen, die schon weit vorangeschritten ist. Daneben möchte ich mir mal ein Gruselspiel mit dem kurzen Namen „Ib“ anschauen, das während der Nintendo Direct für die Switch angekündigt wurde und auf Steam richtig gute Bewertungen vorweisen kann.

Da Rae, Dennis und Chris noch ihren Urlaub genießen und Eleen gerade in ihre freien Tage gestartet ist, war es das von uns. Euch wünschen wir eine erholsame Zeit, spielt schön – und bleibt gesund!