Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, da ist doch schon wieder Freitag - und das bedeutet für uns nicht nur, dass freie Stunden vor der Tür stehen, sondern auch, dass wir wieder unsere Lieblingsfrage stellen können: Was zockt ihr am Wochenende? Wenn Community-Meister Dennis nicht da ist, prügeln wir uns in der Redaktion fast schon darum, wer sie stellen darf, denn wir sind wirklich gespannt, welche Tipps ihr auf Lager habt. Genauso gerne verraten wir euch natürlich, in welchen Spielen wir versinken - und damit fangen wir nun an.

Das spielt die Redaktion

Heute macht Linda den Anfang. Sie ist großer Cuphead-Fan und freut sich daher darauf, sich in den The Delicious Last Course-DLC zu stürzen. Da die Erweiterung richtig gute Wertungen auf Metacritic abgestaubt hat, wird sie Linda vermutlich nicht enttäuschen.

Eleen packt stattdessen noch mal einen etwas älteren, aber nicht weniger actionreichen Titel aus, nämlich Bayonetta 2. Abgesehen davon, dass es sich um ein cooles Spiel handelt, hat sie noch einen weiteren guten Grund, erneut mit der Hexe loszuziehen. Sie bereitet sich damit nämlich schon auf Bayonetta 3 vor, das uns noch im Oktober erwartet.

Falls ihr keine Lust habt, die alten Titel vorher noch mal anzugehen, bekommt ihr hier eine Storyzusammenfassung:

Bei Tobi darf es immer mal ein Rennspiel sein, dieses Mal aber ein besonders niedliches. Er hat sich kürzlich PAW Patrol: Grand Prix runtergeladen und hofft, mit den Cartoon-Hunden ein paar Runden zu drehen. Der Mario-Film-Trailer hat ihm aber auch Lust auf Jump&Runs gemacht, weshalb er wahrscheinlich auch noch Super Mario Odyssey oder New Super Mario Bros U Deluxe anwirft.

Max wird sich dagegen in luftige Höhen begeben. Er hat sich vor ein paar Tagen Century: Age of Ashes heruntergeladen. In dem Free2Play-Multiplayer schwingt er sich auf den Rücken eines Drachens. Bei dem 6v6-Shooter sieht er zwar noch deutliches Verbesserungspotenzial, aber das Basis-Konzept sagt ihm schon mal zu und er hofft, dass daran in Zukunft noch ein wenig geschraubt wird.

Auch bei Rae ist mal wieder Multiplayer-Geballer angesagt. Bei ihr steht Fortnite auf dem Programm und weil sie – nach eigener Aussage – die Kontrolle über ihr Leben verloren hat, auch Overwatch 2.

Bei Annika gibt’s statt modernen Knarren dagegen eine Schleuder, denn sie verschreibt sich an diesem Wochenende völlig dem Mittelalter. In Medieval Dynasty zieht sie ganz gemütlich ihr Dorf hoch und sucht noch verzweifelt eine Frau. Genaueres über den Titel verrät sie euch in der Spielevorstellung:

Mit ihrem zweiten Wochenend-Titel A Plague Tale: Requiem bleibt sie im selben Zeitalter. Die Fortsetzung zu A Plague Tale Innocence erscheint am 18. Oktober.

Vor Release wirft auch Tech-Experte Chris einen Blick auf das storylastige Current Gen-Spiel. Da er die tolle Grafik von Requiem ganz genau unter die Lupe nimmt, bleibt für nichts anderes mehr Zeit.

Auch ich (Samara) ziehe in Requiem mit Amicia los und bin gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Falls ich daneben noch Zeit habe, will ich einen weiteren Boss in Moonscars legen. Das Pixel-Souls hat es mir wirklich angetan und wie ich den ersten Endgegner mithilfe eines Metronoms besiegt habe, lest ihr hier.

Habt viel Spaß mit euren Spielen und bleibt gesund!