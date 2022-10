Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Tobi, der sich vergangene Nacht an einem Stück durch die Kampagne von CoD: Modern Warfare 2 geballert hat - allerdings "nur" auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Am Wochenende will er das Ganze aber nochmal auf Veteran durchzocken und sieht sich bei einigen fiesen Stellen schon ordentlich ins Schwitzen kommen. Zum Ausgleich wird die gemütliche Aufbau-Sim Dorfromantik auf der Switch gezockt.

Durchgängig gemütlich geht's auch bei Annika zur Sache, die sich die Lebenssimulation Coral Island schnappt. Zwar ist das Spiel aktuell noch im Early Access und hat daher noch einige Macken, was die Insel, den Grafikstil, das Dating und die Story anbelangt, gefällt ihr das Spiel aber sogar jetzt schon besser als Stardew Valley.

Bei Samara geht's die freien Tage über wie so oft gruselig zur Sache. Zur Einstimmung auf den Release der Winters Expansion, wird dank der neuen Demo ein wenig Resident Evil Village in der Third Person gezockt. Ein neuer Speedrun-Versuch mit der Vollversion soll es aber auch sein.

Chris hat nach seinen 30 Minuten mit dem Remake zu Resident Evil 4 wieder so viel Bock auf die Reihe, dass er entweder das Original zum hundertsten Mal spielt – was übrigens nur minimal übertrieben ist – oder sich endlich mal aufrafft Village zu zocken. Sicher ist, dass er mit seinen Freunden ein Randomizer-Wettrennen in Dark Souls startet.

Was hingegen Eleen spielt, dürfte euch nach ihrer Preview zu God of War Ragnarök wenig verwundern. Nach acht gespielten Stunden geht die Reise mit Kratos und Atreus weiter. Ihren Ersteindruck findet ihr hier:

26 5 Preview Im Norden kaum Neues: God of War Ragnarök 8 Stunden angespielt

Rae als größter DC- und Arkham-Fan der Redaktion hat Gotham Knights nach einigen Stunden traurig und enttäuscht beiseite gelegt und widmet sich stattdessen Grounded und Fortnite. Auf dem Steam Deck wird zudem Flying Neko Delivery gezockt, in dem man eine Katze spielt, die auf einem Besen reitend Pakete austrägt.

Basti will sich mit Assassin's Creed Chronicles China nach über zehn Jahren zum ersten Mal wieder ernsthaft einem Spiel der Reihe widmen. Ansonsten steht noch das Elijah Wood-Spiel Transference und der Lizzo-DLC aus Beat Saber auf dem Programm fürs Wochenende.

Linda ist zur Einstimmung auf Karmesin & Purpur hingegen weiter mit Pokémon-Legenden Arceus beschäftigt, wo wir dann auch schon bei mir (Dennis) wären. Nach meinem doch etwas ernüchternden Abstecher nach Gotham City, geht es jetzt in den frostigen Norden, damit ich euch Anfang November erzählen kann, ob God of War Ragnarök im Minimum hält, was der Vorgänger verspricht.

Habt ein schönes Wochenende, bekommt den Kopf frei und wie immer ganz viel Spaß beim zocken!