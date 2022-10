Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Viele von euch erwartet diesmal ein verlängertes Wochenende, das hoffentlich ordentlich Zeit zum Zocken bietet. Bei uns in der Redaktion können sich zwar nur wenige Glückliche auf drei freie Tage freuen, trotzdem wollen wir euch natürlich verraten, welche Spiele wir am Wochenende zocken. Und natürlich wollen wir auch eure Empfehlungen lesen, von daher: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Start macht diesmal Annika, die gerade in Superhelden-Stimmung ist. Nachdem Gotham Knights für sie aber etwas enttäuschend war, wendet sie DC den Rücken zu und schnappt sich mit Spider-Man Miles Morales stattdessen einen Marvel-Titel. Hier weiß sie zumindest, dass das Gameplay ihr gefällt, da sie bereits den ersten Teil liebt.

Ein Großteil der Redaktion ist dagegen aktuell CoD verfallen und ballert sich gemeinsam durch den frisch erschienenen Multiplayer von Modern Warfare 2. Während Linda, Tobi und Max mit der Story bereits durch sind und es jetzt nicht mehr abwarten können, sich in Multiplayer-Schlachten zu stürzen, lässt Basti es etwas langsamer angehen und beendet erstmal den Rest der Kampagne. Zumindest vorausgesetzt, dass er Bayonetta 3 nicht irgendwo zu einem guten Preis entdeckt, das Switch-Exklusive steht bei ihm nämlich auch auf der Liste.

Auch Rae hat es auf den Multiplayer von Modern Warfare 2 abgesehen, will sich aber auch etwas Zeit für ihr Steam Deck nehmen. Hier spielt sie nämlich aktuell Monster Roadtrip. Als Monster Prom-Fan ist sie zwar bisher etwas enttäuscht vom Spiel, will ihm aber nochmal eine Chance geben.

Wollt ihr übrigens wissen, wie die neueste CoD-Kampagne im Test abschneidet, könnt ihr hier reinschauen:

Samara nimmt sich derweil das frisch erschienene Signalis vor. Sie konnte bereits ein wenig reinspielen und die konsequente Retro-Atmosphäre hat sie sofort in ihren Bann gezogen. Was das Spiel so interessant macht, erklärt sie euch auch hier:

10 2 Mehr zum Thema Signalis sieht aus wie ein Retro-Resi im All, das ich schon auf der PS1 abgefeiert hätte

Dennis derweil hat nur noch nordische Götter im Kopf und prügelt sich im absoluten Fieberwahn durch God of War Ragnarök. Nächste Woche will er euch dann im Test mehr zum Spiel verraten. Und auch ich (Eleen) werfe aktuell fröhlich meine Axt auf alle möglichen Götter - zumindest, wenn ich es mal schaffe, der Story von Ragnarök zu folgen. Die meiste Zeit verbringe ich nämlich eher damit, die verschiedenen Welten zu erkunden und jede einzelne Kiste zu öffnen.

Bleibt gesund und habt ein wundervolles Wochenende!