Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Basti, der sich mit Pokémon Purpur und God of War Ragnarök zwei der größten Neuerscheinungen der letzten Wochen schnappt. Gespannt ist er vor allem, wie lange ihn die Jagd nach den Taschenmonstern diesmal bei Laune hält, nachdem seine letzten Versuche mit der Reihe warm zu werden recht schnell wieder vorbei waren.

Bei Tobi werden am Wochenende mit Modern Warfare 2 und Warzone 2 ebenfalls zwei große Blockbuster gespielt, mit The Entropy Centre aber auch waschechte Indiekost, die wir Fans von Rätselspielen wie Portal nur empfehlen können.

Samara steuert die freien Tage über weiter unaufhaltsam Ragnarök entgegen. Als zweites Projekt will sie sich Crime Mods für Stardew Valley herunterladen und im beschaulichen Tal ein paar Verbrechen begehen.

Verbrechen werden auch im Spiel von Annika begangenen, mit der ich mich aktuell durch The Devil in Me im Koop grusel. Wie uns der vierte Teil der Dark Pictures-Reihe gefällt, erfahrt ihr dann am Montag im Test. Um den Puls ein wenig zu senken, stehen bei Annika, wie auch bei Rae, noch Warzone 2 und Pokémon Karmesin auf dem Plan.

Linda, die sich in den vergangenen zwei Wochen für ihren Pokémon-Test komplett auf Karmesin und Purpur fokussiert hat, geht jetzt die Reise von Kratos und Atreus weiter. Auch Max will sich weiter in den eisigen Fimbulwinter stürzen und ist bislang von der Geschichte sehr, sehr angetan.

Ich (Dennis) werde mir am Wochenende gleich drei Spiele schnappen. Mit Annika will ich mich weiter durchs Horror-Hotel von The Devil in Me gruseln. Für noch mehr Grusel, hab ich mir aber auch Luigi's Mansion 3 gekauft, das schon so lange auf meinem Pile of Shame weit oben lag. Und zu guter Letzt hab ich aktuell viel Freude an einem Mobile-Spiel, nämlich Marvel Snap, das meine Free2Play-Verdrossenheit gerade ein wenig verblassen lässt. Mögt ihr Hearthstone und Marvel, schaut euch das Spiel ruhig mal an.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, ganz viel Spaß beim zocken und bekommt den Kopf frei.